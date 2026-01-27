לאחר שבועות של ניתוק אינטרנט נרחב ברחבי איראן, מקורות המקורבים לקהילה היהודית במדינה, המתגוררים מחוצה לה, מסרו הערב כי מצב הקהילה טוב ולא ידוע על נפגעים או הרוגים מקרב חבריה.

בימים האחרונים נפוצו ברשתות החברתיות שמועות על הרוגים בקרב יהודי איראן, אך אותם מקורות הבהירו כי מדובר במידע שגוי ואינו משקף את המצב בפועל.

על פי הדיווחים, מספר יהודים נעצרו בחשד למעורבות בהפגנות שהתחוללו במדינה, אך ראשי הקהילה מכחישים כל קשר למחאות וטוענים כי העצורים אינם מעורבים, אלא נעצרו בטעות. לדבריהם, נעשים מאמצים לשחרורם בהקדם.

לדברי המקורות, חיי היהודים באיראן נמשכים באופן שגרתי ככל האפשר גם בתקופה זו. תפילות ושיעורי תורה מתקיימים על ידי רבנים ומנהיגי הקהילה, בתי הכנסת ממשיכים לפעול, והלימודים - כולל לימודי היהדות - נמשכים כסדרם.

בקרב הקהילה מדגישים כי נאמנותם למשטר האיראני נותרה איתנה. במקביל, נציגי המיעוטים הדתיים באיראן, ובהם הומיון שמח, נציג הקהילה היהודית בפרלמנט, פרסמו הודעה התומכת במשטר האיראני ומגנה את ארצות הברית וישראל.

"בעקבות השנאה מצד ממשלת ארה"ב והמשטר הציוני הגוזל ופעולותיהם נגד מולדתנו איראן, הקהילות הדתיות מכל הדתות מגנות בחריפות את מעשיהן", נכתב בהצהרה.

עוד נאמר כי ההתערבות מצד ארה"ב וישראל "אינה נובעת מדאגה לאיראנים, אלא ממטרה לזרוע כאוס ולפגוע ביציבות המדינה". נציגי הדתות גם הביעו תנחומים למשפחות ההרוגים בהפגנות והודו "לאומה האיראנית על התמיכה ברפובליקה האסלאמית ובמנהיג העליון".