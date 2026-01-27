שלומי שבן ואלון אהל באירוע יום השואה עוז שכטר

מוזיאון הסובלנות בירושלים ציין הערב (שלישי) את יום השואה הבינלאומי באירוע מיוחד, שהפגיש בין שורדי שואה לבין שורדי מתקפת ה-7 באוקטובר.

האירוע התמקד ברציפות ההיסטורית שבין כאבי העבר לבין אתגרי ההווה - ובכוחה של התקווה.

את הערב הנחתה הילה קורח, והוא כלל הופעה מוזיקלית משותפת של הזמר והיוצר שלומי שבן ושל שורד השבי אלון אהל, שנחטף ממסיבת הנובה. השניים ביצעו יחד קטעים מוזיקליים ששולבו לאורך האירוע.

במהלך הערב התקיימו מפגשים מונחים בין שורדים מדורות שונים: חוה ניסימוב, שורדת גטו ורשה, שוחחה עם אחיה מלול, ששרד את הטבח בנובה; וטומי שחם, שורד אושוויץ, נפגש עם אביטל שינדלר, ששרדה את מתקפת הטרור בכרם שלום.

האירוע התקיים בשיתוף עם פרויקט "נקודת מבט" של עמותת משקפיים ורודות, והכנסותיו הוקדשו לפעילות למען שורדי ושורדות שואה.