חוסאם בדראן, חבר הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, התייחס היום (שלישי) להסכם הפסקת האש וטען כי הדרישה הישראלית לפירוק הארגון מנשקו נועדה לסכל את יישום השלב השני של ההסכם.

לדבריו, השלב השני אמור לכלול נסיגה מלאה של כוחות צה"ל מרצועת עזה, התחלת שיקום תשתיות הרצועה, הכנסת סיוע הומניטרי בהיקף נרחב - והבטחת עתידה של עזה מבחינה מדינית ומעשית.

בדראן טען כי זכות "ההתנגדות", כלשונו, מעוגנת בחוק הבינלאומי, וכי הנשק שברשות חמאס הוא לצרכי "הגנה עצמית מפני הכיבוש". לטענתו, מדובר בנושא פנימי פלסטיני שאינו צריך להיות מוכתב על ידי גורמים חיצוניים.

עוד טען כי חמאס דבק בכל סעיפי ההסכם בשלבו הראשון, בעוד שראש הממשלה בנימין נתניהו, לדבריו, "התנער מהתחייבויותיו", בעיקר בכל הנוגע לפתיחת מעבר רפיח ולנסיגה מאזורי הלחימה שבהם פרוסים כוחות צה"ל.

קודם לכן דווח כי בכיר נוסף בחמאס מסר שהארגון מבקש לשלב כעשרת אלפים מאנשיו בכוח ביטחוני חדש, אשר יפעל תחת הוועדה הפלסטינית לניהול הרצועה - גוף הנתמך על ידי ארצות הברית.

בישראל מתנגדים בחריפות לשילוב אנשי חמאס בכוח המנהל העתידי של הרצועה, ודורשים פירוק מיידי ומלא של הארגון מנשקו במסגרת כל הסדר אפשרי.