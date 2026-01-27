ביום השואה הבינלאומי שצוין היום (שלישי) בחר סרן (מיל') אוריאל, בן 34, לחשוף את סיפורו של סבו, ניצול השואה - ולספר כיצד זכרו ממשיך לפעום בלבו כלוחם בצה"ל.

הסב, יליד גרמניה, שרד את מחנה העבודה שטוטהוף ואת צעדת המוות. לאחר המלחמה הקים קהילה יהודית בלונדון והקים משפחה.

נכדו, אוריאל, בן 34, נולד באנגליה ועלה בגיל 19 לבדו לישראל. הוא התגייס כחייל בודד לחטיבת החילוץ, שירת כלוחם וחובש קרבי, ומאז תחילת מלחמת 'חרבות ברזל' גויס למילואים ומילא כ-400 ימי שירות.

כיום הוא מכהן כסמ"פ רפואה בגדוד 7475 במחוז ירושלים והמרכז.

הקשר ההדוק בינו לבין סבו, שנפטר לפני כחודשיים, מהווה, לדבריו, נדבך מרכזי בהחלטה לעלות לישראל ולשרת בצה"ל.

ביום השואה הנוכחי הוא בוחר להבליט את סיפורו של סבו ולהמשיך את מורשתו - כחייל וכבן לדור ההמשך.