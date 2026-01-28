נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נשא הלילה (רביעי) דברים בעצרת במדינת איווה. בדבריו הביע תקווה כי איראן תגיע להסכם עם ארצות הברית, ושב וציין כי ארצות הברית מתגברת את נוכחותה הצבאית במזרח התיכון.

"יש עוד ארמדה יפהפייה ששטה עכשיו בצורה יפהפייה לעבר איראן. אז נראה", אמר טראמפ, והוסיף: "אני מקווה שהם יעשו עסקה. אני מקווה שהם יעשו עסקה".

זוהי הפעם השנייה בימים האחרונים שבה טראמפ משגר איום לעבר איראן, על רקע המחאות נגד המשטר. ביום חמישי האחרון, בשיחה עם כתבים במהלך טיסתו מדאבוס לוושינגטון, אמר הנשיא: "יש לנו הרבה ספינות שנעות לכיוון הזה, למקרה הצורך. יש לנו שייטת גדולה שנעה לכיוון הזה. ונראה מה יקרה. יש לנו כוח צבאי גדול שנע לעבר איראן. הייתי מעדיף שלא יקרה שום דבר, אבל אנחנו עוקבים אחרי המצב מקרוב".

טראמפ ציין שוב כי מנע מאות הוצאות להורג באיראן. "מנעתי 837 תליות ביום חמישי שעבר. אמרתי להם, 'אם תתלו את האנשים האלה, תחטפו מכה קשה יותר מכל מה שחטפתם אי פעם'. ושעה לפני שהדבר הנורא הזה היה אמור לקרות - הם ביטלו את זה. לא דחו, ביטלו. זה סימן טוב".

בתוך כך, ארגון זכויות האדם האיראני HRANA עדכן אתמול (שלישי) כי מספר ההרוגים בעימותים באיראן ככל הנראה חצה את רף ה-23 אלף. לפי הנתונים, 6,126 מקרי מוות אומתו, ו-17,091 נוספים עדיין נמצאים בבדיקה.

עוד נמסר כי 11,009 בני אדם נפצעו באורח קשה, ו-41,880 נעצרו מאז פרוץ המהומות.

קודם לכן, הזהיר דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בגאעי, כי הרפובליקה האסלאמית תגיב באופן מקיף ומכאיב לכל מעשה תוקפנות נגדה.

במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף בגאעי כי מדינות האזור מבינות שאיראן אינה היעד היחיד לאי־יציבות, וקרא לכל מדינה שמכבדת שלום וחוק בינלאומי "לנקוט עמדה ברורה מול האיומים האמריקניים כלפי מדינות אחרות".