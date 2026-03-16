נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (שני) לכתבים במטוס אייר פורס וואן כי ישראל משתפת פעולה עם ארצות הברית לחיזוק הביטחון במצרי הורמוז.

"הם עובדים איתנו", אמר טראמפ, והוסיף כי יחסיו עם ישראל טובים מאוד, תוך שהוא דוחה פעם נוספת את הדיווחים על מחלוקות בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אנחנו מסתדרים מצוין".

טראמפ אישר גם את הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", שלפיו הוא מנהל שיחות פעילות עם מספר מדינות לגבי הקמת קואליציה שתאבטח את מצרי הורמוז.

הנשיא ציין עוד כי איראן "מאוד רוצה" לנהל משא ומתן על הסכם עם ארה"ב, אך הוסיף כי הוא אינו סבור שאיראן מוכנה לעשות את מה שנדרש כדי להגיע להסכם.

"הם רוצים לנהל משא ומתן. הם מאוד רוצים לנהל משא ומתן. אבל לפי מה שאני שומע, אני לא חושב שהם מוכנים. הם מאוד רוצים לנהל משא ומתן, וכך גם צריך להיות. אבל אני לא חושב שהם מוכנים לעשות את מה שהם חייבים לעשות", אמר טראמפ.

טראמפ ציין בנוסף כי איראן "הייתה מחריבה את המזרח התיכון" אלמלא פעל נגדה.

"אם לא הייתי מבטל את ההסכם הנורא של אובמה - הסכם הגרעין עם איראן - אם לא הייתי מבטל אותו בכהונתי הראשונה, כבר היה להם נשק גרעיני והם היו משתמשים בו מיד ברגע שהיו משיגים אותו. ואם לא הייתי שולח את מפציצי ה-B-2 להפציץ ולהשמיד את זה לחלוטין - אם לא הייתי עושה זאת, ישראל והמזרח התיכון כבר היו נפגעים מנשק גרעיני".

הוא הוסיף כי אלמלא פעל נגד איראן, "ישראל הייתה נמחקת. אני חושב שחלקים גדולים מהמזרח התיכון היו נמחקים גם הם. ראיתם זאת כשהם שיגרו אלפי טילים לעבר מדינות שלא ציפו לכך כלל. הן לא חשבו שהן יהיו מעורבות, ובכל זאת ראיתם מה קרה לכווית, לאיחוד האמירויות, לסעודיה ולקטאר… פתאום הן תחת מטח של טילים. האנשים האלה היו משתמשים בנשק גרעיני נגד כל המזרח התיכון. זו הייתה התוכנית שלהם - להשתלט על כל המזרח התיכון. תוכנית הגרעין שלהם נכשלה, ואז היו להם אלפי טילים. ואנחנו הצלחנו להשמיד גם את רוב הטילים האלה".