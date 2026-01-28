ויכוח חריף פרץ הבוקר (רביעי) ברדיו 103FM בין העיתונאים ינון מגל ובן כספית, סביב סוגיות פוליטיות וביטחוניות ובראשן אמינותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו והביקורת כלפי השמאל.

מגל פתח את דבריו בביקורת קשה כלפי השמאל ואמר: "אתם רוצים להיות עבדים של המצרים? אתם לא מאמינים בשם, לא שמחים בשמחתו של עם ישראל, שרפתם את האסמים, הדהדתם את המסרים של האויב בזמן מלחמה".

הוא תקף את כספית ישירות: "כל מה שאתה אומר בתקשורת, כל יום אתה ברדיו, כמה דיברת על צה"ל, פרומיל? כלום ושום דבר ואתה עוד מעז לבוא ולהגיד שאני משקר, איך יש לך פנים בכלל?"

עוד הוסיף: "איפה נתניהו הבטיח פעם אחת שהוא לא יישב עם מישהו והוא ישב איתו בסוף? אני מדבר על אנשים מהשמאל לא על בן גביר. אתה משווה בין נתניהו לבנט ששיקר את הבוחרים שלו. השלדה הפך את עורו ועבר צד, היום כל מי שמצביע לו זה מהשמאל".

כספית השיב לו בכעס: "אתה מאמין למה שאתה אומר? זה שקר, אני דיברתי על הצבא בלי סוף ואפילו הייתי הראשון עם התחקיר על 8200 וחיל האוויר מהשמונה באוקטובר. אמרתי שהמחדל הזה ענק ואדיר יותר מיום הכיפורים".

עוד תקף את ראש הממשלה: "כולם לקחו אחריות על המחדל והלכו הביתה ויושב העבד ומשקר, מה עובר לו בראש? ועדת חקירה פריטטית? לאן נעלמה ועדת חקירה ממלכתית, לפני דקה רציתם ועדה ממלכתית על הרוגלות, אסור שהנחקרים ימנו את החוקרים, מה שהוא רוצה זה להימלט מאימת הדין, הוא ימשיך לשבת ולשקר".

"מתניהו אנגלמן הוא עבד נרצע, נתניהו הפליל אותו אתמול", חתם כספית את דבריו בהשתלחות נגד מבקר המדינה.