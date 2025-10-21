במהלך שידורם הבוקר (שלישי) ברדיו 103fm התעמתו המגישים ינון מגל ובן כספית סביב סוגיית סיום המלחמה וחתימת הסכם הפסקת האש.

ינון מגל פתח במונולוג סוער ותקף את שותפו לשידור. "אתה עבד ואני בן חורין. הפוסל במומו פוסל. אתה קורא לי עבד כשאני אומר בפטריוטים שאני לא רואה איך ראש הממשלה נשאר בתפקידו אם לא יעמוד במטרות המלחמה. אתה, כל מה שמעניין אותך זה שנתניהו ייפול".

עוד הוסיף: "אני בסוף אידאולוג, לי אכפת ממטרות המלחמה, לכן אני תומך במטרות המלחמה. אתה תומך במטרות המלחמה ושחרור החטופים כדי שנתניהו ייפול".

בן כספית הגיב לדבריו של מגל ותקף בחזרה. "אתה האידאולוג, כן. לכן תמכת בנתניהו. אתה 'האידאולוג' מאשים אותי. לא אמרתי לשחרר נוח'בות, אמרתי שצריך להרוס את עזה".

"אתה רק ממשיך לטנף, לגדף ולהשחיר אותי כאילו זה יעזור לנתניהו. שיבחתי את מבצע הביפרים וחשבתי שהיה צריך לעשות אותו בעוצמה הרבה יותר גדולה".