אישה כבת 70 נהרג היום (רביעי) מפגיעת מנוף של משאית שקרס על רכבה ברחוב רבדים בשכונת ארנונה בירושלים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א הוזעקו למקום, העניקו לאישה טיפול רפואי ראשוני בשטח ופינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שערי צדק בעיר - שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

חובש רפואת חירום במד"א, שלמה טדגי, סיפר, "האישה שכבה על המדרכה כשהיא מחוסרת הכרה, עם חבלת ראש קשה. ראינו שהיא נפגעה ממשאית מנוף שהתהפכה".

הוא סיפר: "הענקנו לה טיפול רפואי, העלנו אותה לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה ולא יציב".