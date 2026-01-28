המשטרה ביקשה היום (רביעי) מבית המשפט להאריך ולהחמיר את התנאים המגבילים שהוטלו על צחי ברוורמן, במסגרת חקירת פרשת "הפגישה הלילית".

בבקשה החדשה מבקשת המשטרה לאסור על ברוורמן ליצור קשר עם שלושה אנשי שב"כ. שלושת אנשי השב"כ נחקרו, אך לא באזהרה.

במשטרה מעריכים כי המידע שאליו נחשף ברוורמן לא הגיע אליו בעקבות הדלפה מהצבא, אלא במסגרת תפקידו. יחד עם זאת, הוצא צו איסור פרסום על הדרך המדויקת שבה הועבר המידע.

בנוסף לכך, נשאר בתוקפו האיסור שהוטל על ברוורמן ליצור קשר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אלי פלדשטיין ויונתן אוריך - וכן נאסר עליו לצאת מהארץ.

במקביל, במשטרה מדגישים כי קצין שנחקר בעבר באזהרה בחשד להדלפת המידע לברוורמן, כמו גם בכירים שמסרו עדות - הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ראש אגף המודיעין שלומי בינדר וראש מחלקת ביטחון מידע - אינם נחשבים כעת למעורבים בפרשה. ההערכה היא כי הסרת הקצין מרשימת החשודים מצביעה על היחלשות משמעותית של החשד נגדו.

מוקדם יותר השבוע הוטל צו איסור פרסום גורף על תיק החקירה, לרבות תוצרי החקירה העתידיים וכל חומר העלול לחשוף שיטות ואמצעים של שירות הביטחון הכללי.

חקירתו של ברוורמן נפתחה בעקבות ריאיון שהעניק אלי פלדשטיין ל"כאן 11", שבו טען כי ברוורמן נפגש עמו בקריה, סיפר לו על חקירה המתנהלת נגדו ואף אמר כי הוא "יכול לכבות את החקירה".

לפי החשד, ברוורמן העביר לפלדשטיין מידע על זהות המעורבים בחקירת ההדלפה של המסמך לעיתון "בילד", כאשר החקירה עוד הייתה סמויה.