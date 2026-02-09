ראש הסגל בלשכת נתניהו, צחי ברוורמן, הוזמן לשימוע בנציבות שירות המדינה, שמבקשת להשעות אותו מתפקידו.

הזימון נעשה בהמלצת הפרקליטות בשל החשדות נגד ברוורמן לפיהם ניסה לשבש את חקירת הדלפת המסמכים לעיתון הבילד והזהיר במהלך מפגש לילי את את יועצו לשעבר של ראש הממשלה, אלי פלדשטיין, מפני חקירה.

אם אכן יושעה ברוורמן מתפקיד ראש הלשכה הוא לא יוכל לשמש גם כשגריר ישראל בלונדון למרות שמינויו כבר אושר על ידי הממשלה.

במשטרה מעריכים כי המידע שאליו נחשף ברוורמן לא הגיע אליו בעקבות הדלפה מהצבא, אלא במסגרת תפקידו. יחד עם זאת, הוצא צו איסור פרסום על הדרך המדויקת שבה הועבר המידע.

בנוסף לכך, נשאר בתוקפו האיסור שהוטל על ברוורמן ליצור קשר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אלי פלדשטיין ויונתן אוריך - וכן נאסר עליו לצאת מהארץ.

במקביל, במשטרה מדגישים כי קצין שנחקר בעבר באזהרה בחשד להדלפת המידע לברוורמן, כמו גם בכירים שמסרו עדות - הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ראש אגף המודיעין שלומי בינדר וראש מחלקת ביטחון מידע - אינם נחשבים כעת למעורבים בפרשה. ההערכה היא כי הסרת הקצין מרשימת החשודים מצביעה על היחלשות משמעותית של החשד נגדו.