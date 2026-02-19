תא"ל במיל' עופר וינטר מסר עדות במשטרה במסגרת פרשת הפגישה הלילית בחניון הקריה.

לפי הדיווח בחדשות 13, עדותו של וינטר מגיעה בעקבות עדותו של המזכיר הצבאי, האלוף רומן גופמן, שעסקה בתרשים הזרימה של חומרים מודיעיניים רגישים מהצבא ללשכת נתניהו.

וינטר נשאל על ידי החוקרים בעיקר על קשריו האישיים עם אלי פלדשטיין, הדובר לשעבר של הלשכה, ועל המידע שהגיע לידיו בנוגע לאותה פגישה בחניון הקריה.

בתגובה לפרסום מסר וינטר: "התבקשתי על ידי משטרת ישראל לתת עדות פתוחה ועשיתי זאת ברצון".

כזכור, בליבת הפרשה עומד החשד כי ראש הסגל, צחי ברוורמן, נפגש בחשאי עם פלדשטיין בחניון בסיס הקריה בתל אביב. לפי החשד, ברוורמן עדכן את פלדשטיין על קיומה של חקירה פנימית חסויה בצה"ל בנוגע להדלפת מסמך ל"בילד" הגרמני, הציג לו רשימת שמות, ואף הבהיר לו כי ביכולתו "לכבות את זה" במידה והחקירה תתקרב ללשכת ראש הממשלה.

במקביל להתפתחויות בחקירה, מתנהל קרב משפטי על חופש התנועה של ראש הסגל: בית המשפט המחוזי קיבל את ערר המשטרה והחזיר על כנם את התנאים המגבילים נגד ברוורמן, כולל הרחקה מהלשכה ועיכוב יציאה מהארץ. השופט מיכאל קרשן מתח ביקורת חריפה על שופט השלום מנחם מזרחי שביקש להקל בתנאים אלו.

אתמול הגיש ברוורמן בקשת רשות לערור לבית המשפט העליון. ברוורמן טוען כי איסור היציאה מהארץ פוגע בחופש העיסוק שלו ומונע ממנו להתחיל את כהונתו המתוכננת כשגריר ישראל בלונדון. לטענתו, המשטרה לא הציגה הצדקה קונקרטית לחשש שיימלט מהארץ.