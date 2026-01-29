עמית סגל על "הבומרנג" ללא קרדיט | סטילס: Chaim Goldberg/Flash90

הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס בסרטון שפרסם לחסימת רכבו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק, והגינויים שהגיעו מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. לדבריו, מדובר בתופעה חמורה - אך גם בצביעות ובגינויים סלקטיביים.

"אני באמת רוצה לגנות שוב את התופעה הבזויה שבה חוסמים אנשים, וזה לא משנה אם זה אהרן ברק, ניצול שואה בן 89", אמר סגל.

עם זאת, מיד לאחר מכן פנה בביקורת חריפה: "אני גם רוצה לברך בהתרגשות את האנשים שגילו רק אתמול בלילה כמה זה מזעזע כשחוסמים כבישים. אני רוצה לברך את מוסדות האכיפה ששוקלים עכשיו חקירה לראשונה נגד מי שחסם כבישים אחרי שלוש שנים ארוכות שבהן אף אחד לא הועמד לדין".

סגל המשיך ושאל: "איפה הייתם בהתפרצות הפלילית למכון המחקר הימני קהלת? איפה הייתם כשעשו מצור על המספרה של שרה נתניהו? איפה הייתם כשדרדו פחים על המכונית של שר המשפטים? איפה הייתם כשחסמו כבישים של אנשים פרטיים, במקרה עיתונאים ימניים בנווה אילן במשך חודשים?"

הוא הוסיף לסיכום: "בעיקר אני מסתכל על העתיד, איפה תהיו בפעם הבאה שזה יקרה, כשאנשים משלכם יעשו את הדברים האלה נגד אנשים שאתם לא מסכימים איתם? האם גם אז תזדעזעו? האם גם אז תקראו לחקור? או שאתם בעצם בעד כל התופעות האלה כשהם נגד יריבים פוליטיים, אבל אתמול בלילה גיליתם שיש דבר כזה שנקרא בומרנג".