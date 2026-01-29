יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח"כ בועז ביסמוט, נקט בסנקציות נגד חברי כנסת מיש עתיד שהתפרצו ללשכתו אתמול (רביעי) במהלך מפגש עם ח"כים חרדים.

במסגרת הצעדים החליט ביסמוט על הדחת ח"כ משה טור-פז מראשות ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, וכן על הוצאת ח"כ רם בן ברק מחברותו בוועדת המשנה למודיעין.

"ועדת החוץ והביטחון היא קודש הקודשים של ביטחון מדינת ישראל. זה לא מגרש משחקים לפרובוקציות. על התנהלות כזו לא ניתן לעבור לסדר היום", דברי ביסמוט.

חה"כ משה טור-פז הגיב: "ביסמוט מקדם ההשתמטות עושה רעש ומנסה לייצר ספינים כדי להסיח את הדעת. לאחר שמונה לראשות הוועדה כדי לאשר השתמטות, הוא איבד את היכולת לדבר על דוגמה אישית. בזמן שהרמטכ"ל מתריע על מחסור בלוחמים. ועדת החוץ והביטחון תחת ניהולו הפכה לתיאטרון בובות".

האירוע החריג התרחש אתמול. אחד הח"כים שנכנס ללשכה ללא רשות אף תועד כשהוא מצלם מסמכים שהיו מונחים על שולחנו של יו"ר הוועדה. בהמשך התברר כי הכניסה לחדר התבצעה באמצעות כרטיס שהחזיק ח"כ רם בן ברק שעמד בעבר בראשות הוועדה.

ביסמוט הגיב בזעם והודיע כי פנה לקצין הכנסת בנושא ויגיש תלונה לוועדת האתיקה. "אותם גורמים שהזהירו מפני 'הימין שיעלה על הכנסת', הם אלה שמתנהלים היום בבריונות, בוולגריות ותוך ניסיון להפוך מוסד ריבוני לשטח הפקר, כולל ניסיונות חמורים לצילום מסמכים בוועדה שלא כדין".