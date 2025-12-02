חבר הכנסת דן אילוז (הליכוד) התייחס הבוקר (שלישי) לדיון בוועדת החוץ והביטחון בטיוטת חוק הגיוס והבהיר כי כל עוד לא יחול בו שינוי משמעותי - לא יתמוך בו.

בריאיון לרדיו 103fm אמר כי יצביע "לפי מצפונו", והביע ספק אם החוק יצליח לעבור בכנסת.

"כמה חרדים יתגייסו בסוף בנוסף למי שמתגייס בכל מקרה? קרוב לאפס, אין פה שינוי אמיתי", אמר אילוז, והוסיף, "הציפייה היא שהפוליטיקאים בסוף יתקפלו על הערכים שלהם, ואני הוכחתי אחרת".

לדבריו, גם בעבר לא נכנע ללחצים פוליטיים. "בנושא חוק המעונות, שמתי קו אדום בנושא הגיוס, אמרתי שלא נבטל את הסנקציה היחידה שלא להתגייס בזמן מלחמה. היה הרבה לחץ עליי לשנות את עמדתי, אבל עמדתי בלחץ הזה".

"אני רוצה חוק אמיתי, חוק שיביא שינוי היסטורי. אם זה לא יקרה, אסור שהליכוד, מפלגה שמייצגת משרתים ומילואימניקים, ייתן יד לדבר הזה. הליכוד בשטח האמיתי הוא איתי", הדגיש.

אילוז סיפר כי לא קיבל פנייה מראש הממשלה או מאנשיו בנושא, אך הבהיר: "הם יכולים לנסות לשכנע אותי שאני טועה, צריך להתעקש. יש הרבה אנשים בקואליציה ובמפלגות הציוניות שלא תומכים שיהיה חוק כזה, וצריך פשוט להמשיך ולהתעקש על הדרך הציונית".

לדבריו, בצד החרדי "יבינו שצריך להביא משהו אמיתי ולא משהו שהוא פייק". עם זאת, ציין כי הוא מצוי בשיח שוטף עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט: "אני מדבר ארוכות עם בועז, והוא חבר טוב שלי".

על השינויים שהציע לחוק אמר כי "לא קיבלתי תשובה לשינויים עצמם, ואני יודע שהם מרחיקי לכת. השאלה היא לא בועז ביסמוט, אלא האם המפלגות החרדיות מוכנות להביא שינוי היסטורי, או שהן מתעקשות להנציח את המצב הקיים".

לדבריו, ללא תמיכת המפלגות החרדיות ובצל התנגדות האופוזיציה, "ברור שהחוק לא יוכל לעבור. אנחנו בליכוד צריכים להוביל רק לחוק אמיתי, ולא לתת יד לשום דבר אחר".