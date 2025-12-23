יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, מנע היום (שלישי) את הצגת חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, המתנגדת לחוק הגיוס, בדיון הוועדה.

נציגי הייעוץ המשפטי הודיעו מראש כי בכוונתם להגיע לדיון ולהקריא את חוות הדעת שפורסמה כבר לציבור, אך נתקלו בסירוב מצד ביסמוט.

ביסמוט הבהיר כי אין בכוונתו לאפשר זאת, ודחה את הבקשה על הסף.

ביסמוט עקץ את נציג היועמ"שית ואמר: "לא ביקשתי חוות דעת של היועמ"שית המפוטרת. הדיונים מתקיימים באופן רציני, מקצועי ועל פי סעיפי החוק. הוועדה איננה במה להצהרות פוליטיות ולא לקריאת מסמכים שכבר פורסמו".

יו"ר הוועדה הבהיר כי נציגי היועמ"שית לא יקבלו זמן מיוחד להצגת עמדות עקרוניות נגד החוק.

לדבריו, "תישקל אפשרות להתייחסות נקודתית לסעיפים שיידונו בדיון עצמו, ככל שיהיה בכך צורך מקצועי".