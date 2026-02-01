נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (ראשון) לדברי המנהיג העליון באיראן, עלי חמינאי, שאיים במלחמה אזורית אם ארצו תותקף.

"יש לנו את הספינות הכי גדולות והכי חזקות בעולם שם. קרוב מאוד אליהם, עוד כמה ימים נהיה שם, ובתקווה שנגיע לעסקה. אם לא נגיע לעסקה, אז נגלה אם הוא צדק או לא", אמר טראמפ.

חמינאי שיגר מוקדם יותר מסר מאיים כלפי ארה"ב ואמר כי "על האמריקנים לדעת שאם יפתחו במלחמה נגדנו - הפעם זו תהיה מלחמה אזורית". עם זאת הדגיש: "אנחנו לא יוזמי מלחמה, ולא רוצים לתקוף אף מדינה, אך העם האיראני יכה בחוזקה בכל מי שיתקוף אותו".

לדבריו, האיומים האמריקניים אינם חדשים: "העובדה שלפעמים הם מדברים על מלחמה ומדברים על מטוסים וספינות אינה דבר חדש. בעבר, האמריקנים איימו שוב ושוב בנאומיהם ואמרו שכל האפשרויות על השולחן, כולל אפשרות המלחמה. על האומה האיראנית לא להיבהל מהדברים האלה, העם האיראני לא מושפע מהאיומים האלה".