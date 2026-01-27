מרבית האמריקאים לא תומכים במדיניות הנוקשה של הנשיא טראמפ במאבק בהגירה.

סקר של סוכנות הידיעות "רויטרס" יחד עם מכון מחקרי דעת הקהל "איפסוס" מעלה כי רק 39 אחוזים מסכימים עם מדיניות ההגירה של טראמפ, לעומת 53 אחוזים המתנגדים לה.

בסקר שנערך בתחילת ינואר הביעו 41 אחוזים תמיכה במדיניות ההגירה של הנשיא. מיד לאחר השבעתו בחודש ינואר שעבר, עמד אחוז התמיכה במדיניות ההגירה עליה הצהיר טראמפ על 50 אחוזים, לעומת 41 אחוזים שהתנגדו.

58 אחוזים מהנשאלים בסקר אמרו ש"סוכני ההגירה והמכס של ארה"ב הלכו רחוק מדי" במאבק בהגירה, בעוד 12 אחוזים טענו כי "הסוכנים לא הלכו רחוק מספיק", ו-26 אחוזים סברו כי "מאמצי הסוכנים היו במידה הנכונה".

בחלוקה למפלגות, 90 אחוזים מהמצביעים למפלגה הדמוקרטית טענו כי "סוכני המכס וההגירה הלכו רחוק מדי" לעומת 20 אחוזים בלבד בקרב המצביעים הרפובליקנים שסברו כך.

עם זאת, מרבית הנשאלים העדיפו את מדיניות המפלגה הרפובליקנית בנושא ההגירה, עם 37 אחוזים, לעומת 32 אחוזים שהעדיפו את מדיניות המפלגה הדמוקרטית.

גם אחוזי התמיכה במדיניות הכללית של טראמפ ירדו לאחוז הנמוך ביותר מאז תחילת הכהונה שלו. רק 38 אחוזים תמכו במדיניות הנשיא, לעומת 41 אחוזים שתמכו בו בסקר קודם שנערך בתאריכים 12-13 בינואר.