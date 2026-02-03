הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר בשדרות, ובתו אלישבע ברטוב, ממקימות חוות "מאיר לארץ", השתתפו בכנס ההוקרה לחוות של מועצת בנימין, איגוד החוות וערוץ 7.

הרב פנדל פתח בדברי גאווה על בתו ובעלה שבחרו להקים חווה חקלאית ביהודה ושומרון. לדבריו, "אני לא יודע כמה פעמים אני מוצא את עצמי מספר לאנשים: יש לי בת בחווה. זו פשוט גאווה", הוא אומר בחיוך.

עבור אלישבע, המעבר לחיים חקלאיים בלב השטח עם ארבע בנות קטנות, הוא המשך טבעי לחינוך שקיבלה בבית, אך גם ביטוי לשליחות מעשית, "זה מרגש מאוד שאבא שלי גאה בי. זה לא מובן מאליו. מצד אחד אבא שלי הוא איש של שליחות, וזה מובן לי שאני ממשיכה בשליחות. אבל מצד שני זו שליחות אחרת. ממש גאולת הארץ בכל רגע".

אחת הנקודות המרתקות בשיחה נוגעת לתפיסת הביטחון החדשה שצמחה בחוות. הרב פנדל הודה כי בעבר תהה על היעדר הגדרות סביב נקודות היישוב החדשות, אך כיום הוא מבין את העומק האסטרטגי שבדבר.

"פעם היו לוקחים אותנו למקום התיישבות בלי גדרות. אמרתי: זה לא נכון, למה אתם לא עושים מינימום השתדלות להגנה? היום אני רואה שהם צדקו".

הרב סיפר על סיור לילה שערך עם חתנו ובתו בשטח חשוך לחלוטין. "שאלתי אותם: אתם לא מפחדים? וברוך השם הם נוסכים בנו את הביטחון והאהבה. הם פשוט עוסקים במשהו ענק - 13,000 דונם של משפחה אחת. אין דברים כאלה".

אלישבע הוסיפה כי השמירה על השטח מתבצעת באופן אקטיבי דרך רעיית צאן. עם עדר של 93 כבשים, היא ובעלה חולשים על מרחבים עצומים, תוך עבודה צמודה עם הצבא והמועצה.

הטבח הנורא בשמחת תורה היווה נקודת מפנה עבור המשפחה ועבור ההתיישבות כולה. הרב פנדל רואה באירועים הקשים קריאת השכמה. "אנחנו יודעים מה הכוונות שלהם. זה היה יום שמחת תורה עם הרבה פרדוקס - וגם יום תשועה לישראל - כי הם תכננו וזממו גם בהתיישבות ביהודה ושומרון לעשות משהו דומה".

אלישבע שיתפה בחוויה האישית שלה מהימים הראשונים למלחמה, בעודם מתגוררים ביישוב מבודד אחר לפני העלייה לחווה. "הייתה בהלה וחרדות. היה מישהו שכתב הודעה בוואטסאפ: תגידו לכל המשפחות להתפנות, בואו נשאיר פה רק גברים. אחד הגברים כתב שזה לא אחראי להשאיר משפחות כשכל הבעלים מגויסים".

היא סיכה כי "כל הסיפור הזה גרם לנו להבין שזה לא הזמן להישאר ביישובים. שזה הזמן לצאת ולהיות בחוץ, לא רק בהגנה, אלא בהתקפה. המשמעות של החוות היא משהו שלא יהיה אפשר להחזיר אותו. גם אם יהיה הסכם שלום, לא יהיה אפשר למחוק את מה שהחוות עשו".

אנחנו עומדים נרגשים מול עוצמת התמיכה במפעל החוות החקלאיות. קרוב ל-20,000 כבר בחרו לקחת חלק פעיל ולתמוך מדי חודש בקרן החוות בסכום של לפחות 18 ש"ח. הכוח הזה הוא הדלק שמניע אותנו בשטח מדי יום.

זה הזמן שלכם להצטרף למהפכה החקלאית ולהיות חלק מהסיפור הציוני. ההיסטוריה נכתבת בימים אלו, הצטרפו גם אתם.