שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', התייחס בכנס הוקרה לחוות של מועצת בנימין ואיגוד החוות בשיתוף ערוץ 7 לסוגיות ביטחוניות, כלכליות וחברתיות.

"אני מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות השר במשרד הביטחון שמאפשר את המהפכה הזאת", אמר סמוטריץ', "אנחנו עושים חיסול סופי של רעיון המדינה הערבית, מדינת טרור בלב-לבה של ארץ ישראל. הורגים את הרעיון הזה, מורידים אותו מעל השולחן לתמיד. הקדנציה הזאת תיזכר כנקודת מפנה שהרגה את רעיון המדינה הפלסטינית וביססה את הקיום שלנו. אנחנו גם נגיע לריבונות הרשמית בעזרת השם".

בהתייחס לשלב הבא במבצע בעזה אמר, "שלב ב' הוא הפירוק והפירוז. חבל שלא התחלנו עם זה לפני שלושה חודשים כבר. הרי המרוויח היחיד מתקופת הביניים הזאת זה חמאס - מכיוון שיש לו הפסקת אש, והוא מקבל משאיות, הוא לאט-לאט מבסס מחדש את השליטה שלו. אומנם צה"ל שולט ביותר מחצי מרצועת עזה, ואנחנו שולטים בכל מה שנכנס, וזה מצוין, ואנחנו עם חופש פעולה ומסכלים כל מה שצריך שם, אבל מי שמרוויח מתקופת הביניים זה חמאס".

לדבריו, "שלב ב' בנוי על פירוק ופירוז. בימים הקרובים נציב אולטימטום לחמאס, סדר גודל של כחודשיים להתפרק. אני לא רואה את זה קורה ולכן אני רגוע. לא נסיים, בעזרת השם, שנייה אחת לפני שחמאס יושמד. לא יהיה חמאס בעזה, לא צבאית, לא אזרחית ולא שלטונית. אנחנו התחייבנו, וזו מטרת המלחמה המרכזית".

עוד התייחס לרפורמת החלב, ואמר כי היא "שומרת על החקלאות, שומרת על הייצור המקומי ואפילו מחזקת אותו, וכן, גם פותחת תחרות ומורידה מחירים. אני נחוש לפרק מונופולים, להיאבק ביוקר המחיה, ואני נחוש לתרגם את ההצלחה הפנטסטית של הכלכלה הישראלית. נחוש שהדבר הזה יחלחל לכיס של כל אזרח במדינת ישראל".

לדבריו, "אם הם ישביתו את ייצור החלב, הם ישחקו לידי, מכיוון שהם יסבירו לאזרחי ישראל מה קורה כשמשק מנוהל בצורה קומוניסטית כזאת ריכוזית, שמי שרוצה לוחץ על השלטר, פעם זה היה עובדי חברת חשמל, אחר כך הנמלים ועכשיו המגדלים. זה לא יהיה. אזרחי ישראל לא יהיו בני ערובה של אף מונופול, של אף קבוצת לחץ".

לגבי חוק הגיוס, אמר סמוטריץ': "אנחנו על סיפו של שינוי היסטורי בגיוס חרדים לצבא ההגנה לישראל, ואנחנו נחושים לקדם את השינוי הזה. אגב, כן, בהסכמה, בלי לפרק את ממשלת הימין. אתה תראה אלפי חרדים זורמים לצבא ההגנה לישראל. אני יודע מה אומרים בחדרי חדרים ומה אומרים בחוץ. אני גם לא מתיימר לשנות את הרב דוב לנדו בגיל 90, ואני אומר לך שיש שינויים טקטוניים בחברה החרדית, ואנחנו נחושים להוביל את השינויים האלה".

לסיום אמר: "אנחנו לא פסיביים, אנחנו לא עיתונאים שמסתכלים מבחוץ על המציאות. אני אמרתי מהיום הראשון: מה שהיה הוא לא מה שיהיה - החרדים חייבים להשתלב בצבא ההגנה לישראל, ואגב, בעקבות זה הם ישתלבו עוד יותר בחברה הישראלית וישתלבו יותר בכלכלה הישראלית. הציבור החרדי הוא ציבור גדול, ציבור מסור עם חסד, עם אהבת עם. אנחנו לא עושים להם חיים קלים, אחרת היה כבר עובר חוק מזמן. בסוף יהיה חוק טוב. אנחנו על סיפו של שינוי היסטורי שילווה אותנו עשרות שנים קדימה בצבא, בביטחון, בכלכלה".

קרוב ל-20,000 כבר בחרו לקחת חלק פעיל ולתמוך מדי חודש בקרן החוות בסכום של לפחות 18 ש"ח. זה הזמן שלכם להצטרף למהפכה החקלאית ולהיות חלק מהסיפור הציוני.