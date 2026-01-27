יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי פעלה היום (שלישי) לאכיפת החוק והרסה שישה מבנים פלסטיניים בלתי חוקיים שנבנו על אדמות מדינה סמוך ליישוב ריחן ובאזור הכפר ברטעה בצפון השומרון.

השטח שבו בוצעה האכיפה מיועד להקמת העיר החדשה "ריחנית", שהוכרה בהחלטת ממשלה לפני כחודש וחצי ביוזמת שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ'.

לדברי גורמי ביטחון מדובר בחלק ממדיניות עקבית של בלימת השתלטות בלתי חוקית על קרקעות מדינה, ומניעת ניסיונות להציב עובדות בשטח תוך קידום בפועל של הקמת מדינה פלסטינית.

עוד נמסר כי מדובר בצעד נוסף במסגרת מדיניות ברורה שמוביל סמוטריץ' לחיזוק המשילות, להגנה על אדמות המדינה ולאכיפת החוק ביהודה ושומרון.

סמוטריץ' מסר: "האכיפה הזו היא חלק ממדיניות ברורה וחד משמעית. לא נאפשר השתלטות בלתי חוקית על אדמות מדינה ולא קביעת עובדות בשטח. נמשיך לחזק את המשילות, לשמור על הקרקע, ולהרוג הלכה למעשה את רעיון המדינה הפלסטינית שמסכן את מדינת ישראל כולה".

לסיום אמר: "אני מודה ליחידת הפיקוח ולאנשי המינהל האזרחי על שמירת אדמות המדינה ואכיפת החוק. נפעל ונמשיך לפעול בנחישות ובאחריות".