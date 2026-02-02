סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה בצהריים (שני) כי שר החוץ של הרפובליקה האיסלאמית, עבאס עראקצ'י, צפוי להיפגש בימים הקרובים עם סטיב וויטקוף - שליחו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, למזרח התיכון.

לפי הדיווח, "מקור יודע דבר אישר כי שיחות בין איראן לארצות הברית, בהשתתפות בכירים משתי המדינות, יחלו בימים הקרובים".

במקביל, על רקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון, וויטקוף צפוי להגיע מחר לביקור בישראל.

בתוך כך, תמונות לוויין מבסיס דייגו גרסיה - בסיס אמריקני אסטרטגי באוקיינוס ההודי - חשפו פעילות חריגה: מטוסי תובלה כבדים לצד מטוסי הרקולס 130J של הכוחות המיוחדים האמריקניים נחתו בבסיס.

במקביל, רמטכ"ל הכוחות המזוינים של איראן, מוסאווי, הזהיר כי "כל טעות קטנה תוביל לפעולה. אף אמריקני לא יהיה בטוח, ואש האזור תשרוף את ארה"ב ושותפיה".

עוד הוסיף כי לאחר "מלחמת 12 הימים", דוקטרינת ההגנה האיראנית עודכנה לכיוון התקפי, המבוסס על "מהלומות מהירות, החלטיות וממושכות - מחוץ לחישובי ארה"ב".