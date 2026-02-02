שר הביטחון ישראל כ"ץ שלח היום (שני) מסר מצולם לכנס ההוקרה לחוות של מועצת בנימין, איגוד החוות, וערוץ 7 ובו הביע תמיכה נרחבת במפעל החוות והודיע על מהלך ממשלתי להסדרתן.

לדבריו, "מי שמבקש לראות מהי ציונות במיטבה, מהי מחויבות עמוקה לארץ ישראל, ומהו חיבור אמיתי לאדמת הארץ, ימצא את כל אלו בחוות החקלאיות ביהודה ושומרון. המפעל האדיר והחשוב הזה הוא המשך ישיר של ההתייצבות החלוצית לדורותיה. מראשית הציונות ועד ימים אלה, והוא גם רוח גבית שמהווה תנופה למפעל ההתיישבות כולו".

כ"ץ הודה לאנשי החוות על "שחיים לא אחת בתנאים מורכבים, וממשיכים לשמור בפועל על המרחבים הפתוחים ועל עתידו של האזור כולו", והקדיש תודה מיוחדת לישראל גנץ, ראש מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין, "שמוביל בנחישות רבה ובמסירות עמוקה את העצמתן של החוות החקלאיות. מתוך ראיית תרומתן האסטרטגית לביטחון האזור נגד האויב הפלסטיני".

בהתייחס למדיניות משרד הביטחון אמר כ"ץ: "הורדנו את היקפי הטרור ב-80%. בזכות השתלטות צה"ל על מחנות הטרור בצפון השומרון. מכוח המחויבות הזאת קידמנו את אישורם של 69 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, לרבות החזרה לשנור ולחומש, גנים וקדים שנעקרו בהתנתקות וקידום העתקתם של בסיסים צבאיים חזרה לצפון השנה. מכוח המחויבות הזאת בדיוק החלטתי מיד עם כניסתי לתפקידי על ביטולם של צווי המאסר המנהליים אשר הפלו לרעה את תושבי יהודה ושומרון".

הוא הוסיף כי הממשלה מקדמת בימים אלו פיתוח תשתיות נרחב וסלילת צירי תנועה נוספים ביהודה ושומרון.

המהלך המרכזי שעליו הכריז: "אנחנו יכולים להתברך בצד ההיסטורי, אותו אני מקדם, בתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובשילוב זרועות עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' - הסדרתן של יותר מ-140 חוות ביהודה ושומרון, צעד נוסף לחיזוק ההתיישבות והחלשת הניסיונות הפלסטינים להתבסס באזור".

לסיום אמר: "יחד נמשיך לפעול לחיזוקן של החוות החקלאיות וההתיישבות כולה, ונוקיר מעומק הלב את החלוצים שבחוות. מי שניצבים כל השנה כחומה בצורה למען שמירה על אדמותינו וחיזוק אחיזתנו במולדתנו ההיסטורית".

