ראש המועצה האזורית מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר היום (שני) בכנס ההוקרה לחוות של מועצת בנימין, איגוד החוות וערוץ 7 כי חל שינוי תפיסתי עמוק ביחס למפעל החוות ביהודה ושומרון.

"מפעל החוות הוא כבר מזמן לא מפעל ספונטני", אמר גנץ, והוסיף כי לאחר אירועי השבעה באוקטובר, "אני חושב שברור לכולם שהחוות זה קו ההגנה הקדמי של מדינת ישראל".

גנץ הצביע על הקרבה למרכז הארץ ואמר, "7 קילומטרים מכאן זה נמל התעופה בן גוריון. זה או אנחנו או הם. אם לא תהיה פה חווה, אז יהיה פה מרואן ברגותי עם הצבא שלו. במצב כזה אף אחד לא יוכל לחיות במודיעין, בשוהם, או באלעד".

לדבריו, משרדי הממשלה מכירים כיום בחשיבות האסטרטגית של החוות. הוא ציין את שיתוף הפעולה בין משרד ההתיישבות בראשות השרה סטרוק לבין המינהלת האזרחית במשרד הביטחון תחת השר סמוטריץ', ואמר, "מדינת ישראל מכירה ומבינה שזה העתיד שלה".

גנץ הציג חזון להקמת יישובים חדשים, "עשרות יישובים חדשים יקומו כאן בשנים הקרובות. היישובים האלה יתנו פתרון למצוקת הדיור במדינת ישראל, אבל בנוסף יהיו זרוע הביטחון של מדינת ישראל".

אחת הנקודות המפתיעות בשיחה היא היקף התמיכה הציבורית במפעל החוות. גנץ חשף כי מעל 18,000 איש תמכו כלכלית באיגוד החוות, המנהל מאות נקודות ברחבי יהודה ושומרון. "האיגוד הזה מחזיק מאות חוות. יש המון אתגרים של מים, חשמל, ביטחון וחינוך".

לצד שביעות הרצון מהחוות, קיימת דאגה מהתנהלות הפלסטינים. הוא דאגה עמוקה מהאפשרות של החזרת הרשות הפלסטינית לשליטה ביטחונית בעזה. "אסור לנו להפריט את הביטחון שלנו לאף אדם אחר. ברור לכולם שמה שיהיה שם, יהיה כאן. ואם עוד פעם יהיו כוחות בינלאומיים חיצוניים ישמרו על הביטחון, לא נוכל להסתכל בפניהם של התושבים אם חלילה יקרה עוד שבעה באוקטובר".

בהמשך תקף בחריפות את הלגיטימציה הבינלאומית שניתנת לרשות הפלסטינית. "הרי זה גוף הטרור הגדול בעולם. הם מכחישי שואה, קוראים לטרור, מממנים משפחות מחבלים מדי יום. לתת להם לנהל את הביטחון זה פסטיבל אבסורד שלא נראה כמותו".

הוא חשף נתון מטלטל על היקף הכוח המזוין ביהודה ושומרון: "היום לרשות הפלסטינית יש 45,000 חיילים, שבפקודה אחת יכולים להסתער על מדינת ישראל - מחדרה ועד באר שבע. חייבים לפרק את מנגנון הטרור הזה".

גנץ סיים את הראיון במסר ישיר לראש הממשלה ולשרים לפעול נחרצות מול האיום המתהווה. "האחריות על ממשלת ישראל למנוע את זה, להקים פה עוד יישובים ולפרק את הרשות הפלסטינית".

קרוב ל-20,000 כבר בחרו לקחת חלק פעיל ולתמוך מדי חודש בקרן החוות בסכום של לפחות 18 ש"ח. זה הזמן שלכם להצטרף למהפכה החקלאית ולהיות חלק מהסיפור הציוני.