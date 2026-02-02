נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, התיר היום (שני) לפרסום פרטים חדשים בפרשת "הפגישה הלילית" בקריה.

מהמידע שהותר כעת לפרסום עולה כי ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, קיבל את הידיעה על חקירת עיתון הבילד באוקטובר 2024 במהלך מילוי תפקידו הרגיל - ולא באמצעות הדלפה אסורה.

הפרשה עלתה לכותרות לאחר שאלי פלדשטיין טען כי ברוורמן מסר לו פרטים על החקירה נגדו במסגרת פגישה לילית בחניון הקריה.

בעקבות הטענה, נחקר באזהרה קצין בצה"ל שמשרת כיום בתפקיד רגיש, ובעבר שימש בכיר בלשכת הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי.

לפי דיווח בחדשות קשת, המשטרה בחנה האם אותו קצין לשעבר היה הנתיב שדרכו דלף המידע. גם הרמטכ"ל לשעבר הלוי העיד בפרשה, וציין כי אותו קצין היה איש הקשר מול לשכת ראש הממשלה.

מהמידע שנחשף כעת עולה כי המשטרה כלל לא ראתה בברוורמן חשוד בקבלת מידע שלא כדין, דבר המעורר תהיות באשר לעצם חקירתו של הקצין - למרות היעדר בסיס ראייתי נגדו.