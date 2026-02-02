הרפתנים הודיעו היום (שני) כי יפסיקו את אספקת החלב למחלבות החל ממחר בבוקר, זאת במחאה על הרפורמה שמוביל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בענף החלב.

לדבריהם, מדובר ברפורמה "הרסנית", אשר עלולה לפגוע אנושות ביצרנים המקומיים ולערער את עתיד משק החלב בישראל.

מוקדם יותר היום, במהלך כנס החוות של מועצת בנימין, איגוד החוות וערוץ 7, נשאל השר סמוטריץ' על האפשרות שהרפתנים ישביתו את הייצור.

בדבריו תקף את המהלך ואמר, "אם הם ישביתו את ייצור החלב, הם ישחקו לידי, מכיוון שהם יסבירו לאזרחי ישראל מה קורה כשמשק מנוהל בצורה קומוניסטית כזאת ריכוזית, שמי שרוצה לוחץ על השאלטר".

לדבריו, "פעם זה היה עובדי חברת חשמל, אחר כך הנמלים ועכשיו המגדלים. זה לא יהיה. אזרחי ישראל לא יהיו בני ערובה של אף מונופול, של אף קבוצת לחץ".

בחודש שעבר רפורמת החלב אושרה פה אחד בוועדת השרים לחקיקה. הערכות באוצר שהמהלך יחסוך לציבור בין 1-2 מיליארד שקלים בשנה.

לפי משרד האוצר, מדובר במהלך דרמטי שנועד לפתוח את שוק החלב לתחרות, להפחית מחירים, ולהסיר את משטר התכנון המרכזי ששרר בענף במשך עשרות שנים.

החוק החדש כולל ביטול של משטר מכסות הייצור, מעבר לשוק פתוח והורדת כלל המכסים על מוצרי חלב. על פי הנוסח, תופעל רשת ביטחון ליצרנים שתבטיח את המשך האספקה הסדירה של חלב טרי לצרכנים - במחירים נגישים.

בנוסף, הרפורמה תכלול הסדרה של רכש חלב מוגן באמצעות מנגנון חדש שייקבע בחוק, לצד תכנית לפדיון מכסות שתתבצע באופן מדורג.