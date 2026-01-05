שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', התייחס היום (שני) בפתח ישיבת סיעתו לשלושה נושאים מרכזיים: משילות, יוקר המחיה והמצב הביטחוני -וקרא לנחישות בכל אחת מהחזיתות.

לדבריו, הבסיס לכל דבר הוא משילות: "רק בשבוע שעבר ביקרתי ברתמים שבנגב. פגשתי הנהגה מקומית מסורה, אזרחים טובים, ציונים, שעושים הכול כדי לבנות חיים של עבודה, חינוך וקהילה. ולצד זה - אי אפשר להתעלם מהמציאות הקשה: בנגב מסתובבת כמות בלתי נתפסת של נשק בלתי חוקי. נשק שמאיים על חיי אזרחים, על שלטון החוק ועל הריבונות של מדינת ישראל".

סמוטריץ' הדגיש כי מדובר בסוגיה לאומית, ולא מגזרית או פוליטית: "זה לא עניין מגזרי, זה לא עניין פוליטי - זה עניין לאומי. מדינה שלא אוספת את הנשק הבלתי חוקי משטחה מאבדת שליטה. האחריות כאן ברורה: משטרת ישראל חייבת להיכנס לאירוע בעוצמה, בנחישות ובגיבוי מלא של הממשלה. לא בהצהרות - במעשים. איסוף נשק, אכיפה אמיתית, והשבת הביטחון לאזרחי הנגב. זה מבחן של ריבונות, ואנחנו לא מתכוונים להיכשל בו".

הוא הוסיף: "אני מבקש לחזק את ידידי שר הבל"מ איתמר בן גביר על המאבק הנחוש שלו ולקרוא לו מכאן להתמיד בכך ולהרחיב את המבצע הזה ללוד, ליפו, לצפון ולאיזור המשולש ולהחזיר את המשילות לאזרחי ישראל כולם. אלה מסוג הרגעים שאני שמח וגאה במיליארדים שהשקענו במשטרה בתקציבי המדינה בשנות כהונתי כשר אוצר. איתמר, אני והממשלה כולה מאחוריך".

בנושא יוקר המחיה, אמר סמוטריץ': "אני אומר זאת בצורה הברורה ביותר: יכול להיות כאן זול. לא כסיסמה, לא כהבטחה ריקה - כמדיניות. אנחנו עושים את מה שצריך כדי שיהיה כאן זול. פותחים שווקים לתחרות, שוברים מונופולים, מפחיתים חסמים, נוגעים באינטרסים שהתרגלו שלא יגעו בהם. זה לא נוח, זה לא פופולרי אצל כולם - אבל זה הכרחי".

הוא התייחס לביקורת מצד מועצת החלב ותנובה: "אחרי שמועצת החלב ותנובה ראו שההשמצות נגדי והחיבור של סמוטריץ' לארדואן ואבו מאזן לא מזיזות את המדיניות הכלכלית שלי נגד יוקר המחייה, הם החליטו לצאת למאבק כוחני ולחסום כבישים".

סמוטריץ' הדגיש כי אין לו כוונה לסגת מהרפורמה בענף החלב: "אני מכבד ואוהב מאד את הרפתנים ואני מבקש להדגיש - הרפורמה הזו דואגת להם ועוטפת אותם. עם חלקם אני מדבר, הם חוששים מאד מתנובה. אני קורא לאחיי הרפתנים, אל תפחדו מתנובה. בואו להידבר. דלתי פתוחה בפניכם, אני קשוב מאד. חלקכם מדברים איתי בפרטי ומבקשים שאקדם את הרפורמה הזו חרף התנגדות המונופולים ובראשם תנובה. אל תפחדו!"

הוא תקף את חסימות הכבישים שלדבריו ארגנה תנובה: "חסימות הכבישים היום שמארגנת תנובה, נועדו לחסום ממשקי הבית בישראל מחיר זול על גבינות ומוצרי חלב. זהו מאבק מונופלים שרוצים לחסום המאבק ביוקר המחייה. כשר אוצר יש לי חובה לא להיכנע לזה. אני צריך לספוג את ההתקפות האלה כדי שיהיה כאן זול יותר. מי שמבקש לחסום את המאבק ביוקר המחייה לא יצליח - לא במשמרת שלי. פשוט, כי יכול להיות כאן זול ואני נחוש להוכיח שזה אפשרי".

לקראת סוף דבריו, התייחס סמוטריץ' למצב הביטחוני ולחמאס: "מדינת ישראל נמצאת בנקודת זמן רגישה. אנחנו מתקרבים לרגע שבו ישראל תידרש לפעול בעוצמה נגד חמאס. חלון הזמנים הבינלאומי לא יישאר פתוח לנצח. הסבלנות של העולם - וגם שלנו - אינה אינסופית".

הוא סיים במסר חד: "אם חמאס לא יתפרק מנשקו - אנחנו נפרק אותו מנשקו. אין דרך אחרת להבטיח ביטחון לאזרחי ישראל. אין דרך אחרת להחזיר הרתעה. אין דרך אחרת להבטיח עתיד לילדים שלנו".