אשת התקשורת עפרה לקס שיתפה הערב (שלישי) במהלך כנס מנהלי המגזר הדתי שנערך השבוע באילת על ידי משרד אשחר&more את סיפורו של בנה נוה הי"ד, לוחם סיירת מטכ"ל שנפל בקרב ההגנה על קיבוץ בארי בשבעה באוקטובר. הכנס התקיים בהשתתפות מאות מנהלים ובכירים מהמגזר הדתי-לאומי.

לקס תיארה את נוה כאדם ערכי וישר, שבחר לעזוב את הדת אך נותר נאמן לאמת הפנימית שלו. "היה איש של אמת, של ערכים. כשהגיע למסקנה שאינו מניח תפילין, ביקש לסיים את ההדרכה בבני עקיבא - כדי לא לחטוא לאמת של התנועה", סיפרה. היא ציינה כי נוה היה תושב לוד הראשון שהתקבל לסיירת מטכ"ל ופעל לחבר בין חבריו לעיר.

במהלך דבריה תיארה לקס את רגעי הקרב בבארי כפי ששמע בעלה מפי רמי גולד, "בעלי ביקר בבארי ופגש שם את רמי גולד, קיבוצניק בן 74. כשהקיבוצניק ראה את בעלי הדתי הוא שאל אותו 'מה אתה עושה בקיבוץ?', בעלי השיב 'הבן שלי נלחם פה ונהרג'. 'מי הבן שלך?' - 'נוה לקס'".

רמי התחיל לבכות וסיפר: "בשבעה באוקטובר יוסי בכר ואני ישבנו בבית אחד בקיבוץ, הייתי עם אקדח, וירינו בכל מחבל שהתקרב. כשהחבר'ה של מטכ"ל הגיעו אלינו הם שאלו מה לעשות. יוסי אמר להם ללכת מערבה. אני אמרתי להם אל תלכו, אתם תמותו. מהבוקר יש שם מחבלים חמושים ומבוצרים. אבל הם נכנסו, ואחרי כמה דקות אני רואה שמפנים את הבן שלך".

לקס הוסיפה וסיפרה: "בעלי שאל אותו 'רמי, מה חשבת? אם מטכ"ל לא היו נכנסים, מה היתה תכנית ב' שלך?', ורמי השיב לו 'היינו מסתדרים, שורדים'. 'כמה כדורים נשארו לך כשהם הגיעו?', ורמי ענה 'שלושה כדורים'. זו התחמושת שנשארה להם כשסיירת מטכ"ל הגיעו. למעלה מ-30 איש נהרגו על הגנת הקיבוץ ולחימה בו. אבל מרגע שסיירת מטכ"ל נכנסה לא נהרגו יותר אזרחים הרוגים ולא נחטפו אזרחים. הופכים מרודפים לנרדפים".

בהמשך התייחסה לקס לתופעת ההתעוררות הדתית בציבור הכללי מאז תחילת המלחמה, וציינה כי מדובר בשינויים עומק המתרחשים בחברה הישראלית. "היום יש התעוררות גדולה בקשר לזהות היהודית. המון שינויים טקטוניים. החבר'ה שלנו הדתיים שגם עושים פאבים וגם מאוד מאמינים ומאוד דתיים וערכיים. זה מערער אותנו קצת. מצד שני יש התעוררות אדירה במגזר הכללי, החל משירים - ה' אוהב אותי וכו', וגם הרבה יותר עמוק מזה. הולכים לסליחות", תיארה.

לקראת סוף דבריה הדגישה לקס כי המלחמה טלטלה את כלל אזרחי המדינה: "אני מוצאת שאי אפשר לעבור את השנתיים ורבע של המלחמה בלי להזדעזע ולהיטלטל ובלי שיהיה לנו פרימה בקצה. להיפרם זה להסכים לזוז. במלחמה הערכים עליהם גידלנו וחינכנו הצילו את המדינה - אהבת הארץ, ערבות הדדית ועוד. זו תשתית שכל המגזר הציוני דתי מחנך אליה. ומה קורה הלאה? מה לקומה הבאה? עלינו להיות קשובים לילדים שמלמדים אותנו, לכל המגזרים סביבנו שקורה להם משהו, ולחשוב מה השינוי שיהיה בנו".

לקראת סיום דבריה הקריאה מכתב שכתב נוה לפני גיוסו, בו כתב: "חשוב לי לקחת חלק במאבק הזה על החיים בארץ הזו, כמו שעשו המון לפני ואחרי. אני שמח ממש על הגיוס, זה הזמן שלי ואני מוכן לתת מה שצריך". לקס תיארה את בנה "דתל"ש בלאי.. הוא יודע שעשו המון לפניו, ויעשו אחריו. יודע לאיזה עם הוא שייך".

הכנס, שמתקיים זו השנה ה-15, עוסק השנה בנושא חיזוק החוסן הלאומי. בין המשתתפים: שרים, חברי כנסת, אישי ציבור ובכירי משק. במהלך הכנס מתקיימים פאנלים, נטוורקינג, הרצאות ויוענקו פרסים לגופים שפעלו לחיזוק החוסן בעת המלחמה.

מארגני הכנס, שמעון אבוטבול וחנניה ריצ'מן ממשרד אשחר&more, מסרו: "אנחנו גאים לארח זו השנה ה-15 את בכירי המגזר הדתי לאומי, המגזר אשר זכה להיות ממובילי המדינה לכנס עמוס תוכן אכותי. זכינו להיות חלק מהמגזר שהכי תורם והכי נותן, הכנס הוא המנוע של מובילי ובכירי המגזר, שלושה ימים שמנהלי המוסדות, בכירי המשק, ראשי ומנהלי הארגונים, הגרעינים והעמותות, בכירי הממשל ועוד כולם יחד, מקבלים תוכן מעמיק, לצד דיונים על אתגרי התקופה והשאלות שמלוות את כולנו בימים מאתגרים אלו. הכל באווירה טובה, עם הופעות איכותיות ומרצים ומרצות מהשורה הראשונה, מפגשי נטוורקינג משמעותיים, שמאפשרים מגוון הזדמנויות לצמיחה ולגדילה דווקא בעת הזו".