יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, הכריז הערב (שלישי) כי בממשלה הבאה ידרוש את תיק החינוך עבור מפלגתו. את הדברים אמר במהלך כנס מנהלי המגזר הדתי שנערך באילת ביוזמת משרד אשחר&more, ובו משתתפים מאות מנהלים ובכירים מהציבור הדתי-לאומי.

"אני אומר את זה מעכשיו", הצהיר ח"כ מעוז. לדבריו, יש להחזיר את החינוך להורים ולהשוות את התקצוב לכל ילד במערכת.

"יש מקצוע שהוא ליבת הליבה. זה מקצוע היהדות, מקצוע התנ"ך. אני מתייחס ליהדות כשורש המאחד את כולנו. ולכן, גם בחינוך הממלכתי אני מתכוון להכניס את המקצוע שהוא ליבת הליבה - מקצוע הזהות היהודית, ההיסטוריה היהודית, המורשת היהודית כמקצוע שהוא מקצוע ליבה".

בהמשך התייחס לפרשת ההברחות לעזה ולהאשמות כלפי בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני: "אני מכיר את בצלאל זיני, היה הנהג שלי כשהייתי מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. לא היה לי ספק שזו עלילת דם שפלה של הפרקליטות. הם לא מחפשים את בצלאל, הם מחפשים את אחיו, דוד זיני, ודרכו להגיע לראש הממשלה ולממשלת הימין. לשם הם חותרים. זה תרגיל שפל של הפרקליטות. תפסיקו עם התרגילים המלוכלכים האלו. בצלאל זיני זך, טהור ונקי. הם לא יצליחו".

מעוז גם הסביר מדוע הצביע נגד תקציב המדינה: "אני באופוזיציה. אף מילה שכתובה בהסכם הקואליציוני שלי עם הממשלה הזו לא קוימה, ולכן פרשתי. היום באופוזיציה אני הרבה יותר משפיע מאשר בתור סגן שר. קשה לצפות מאיש ימין באופוזיציה, שמנסה לאתגר את הממשלה מימין, שיצביע בעד תקציב שיש בו כמה חוליים. בעיקר רציתי תקצוב שווה לת"תים התורניים לאומיים, תקצוב שווה לכל ילד במדינת ישראל. שכן שלי עשה מאות ימי לימודים ומשלם כל חודש 4,500 שח על חינוך ילדיו. מה האפליה הזו?".

הדברים נאמרו במסגרת כנס המנהלים של המגזר הדתי לאומי, המתקיים זו השנה ה-15 באילת, ועוסק השנה בבניית החוסן הלאומי. בהמשך הכנס צפויים להשתתף שרים, חברי כנסת ואישי ציבור נוספים, וכן יתקיימו פאנלים שונים ויחולקו פרסי החוסן למספר גופים שונים שפעלו בצורה מיוחד לחיזוק החוסן בזמן המלחמה.

מארגני הכנס, שמעון אבוטבול וחנניה ריצ'מן ממשרד אשחר&more, מסרו: "אנחנו גאים לארח זו השנה ה-15 את בכירי המגזר הדתי לאומי, המגזר אשר זכה להיות ממובילי המדינה לכנס עמוס תוכן איכותי. זכינו להיות חלק מהמגזר שהכי תורם והכי נותן, הכנס הוא המנוע של מובילי ובכירי המגזר, שלושה ימים שמנהלי המוסדות, בכירי המשק, ראשי ומנהלי הארגונים, הגרעינים והעמותות, בכירי הממשל ועוד כולם יחד, מקבלים תוכן מעמיק, לצד דיונים על אתגרי התקופה והשאלות שמלוות את כולנו בימים מאתגרים אלו. הכל באווירה טובה, עם הופעות איכותיות ומרצים ומרצות מהשורה הראשונה, מפגשי נטוורקינג משמעותיים, שמאפשרים מגוון הזדמנויות לצמיחה ולגדילה דווקא בעת הזו".