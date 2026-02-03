זירת הירי סמוך למושב שדה ורבורג תיעוד מבצעי מד"א

שלושה צעירים, תושבי העיר טירה, נרצחו הערב (שלישי) באירוע ירי קטלני סמוך למושב שדה ורבורג.

כוחות משטרה גדולים הוקפצו לזירה ופתחו בחקירה, כאשר ההערכה הראשונית היא כי מדובר בחיסול על רקע סכסוך דמים בחברה הערבית.

מחקירה ראשונית עולה כי אלמונים פתחו באש לעבר הרכב בו נסעו השלושה. כתוצאה מהירי, נהג הרכב איבד שליטה, סטה ממסלולו והתנגש בעוצמה באוטובוס שחלף במקום. רכבם של הקורבנות התרסק לחלוטין מעוצמת הפגיעה.

צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו את שלושת הצעירים כשהם סובלים מפציעות ירי קשות וללא סימני חיים. לאחר בדיקות רפואיות, נאלצו הפרמדיקים לקבוע את מותם בזירה.

הרצח המשולש הערב מעלה את מניין הנרצחים בחברה הערבית מתחילת שנת 2026 ל-31 בני אדם.

פרמדיק מד"א ליעד אגי סיפר: "שלושת הגברים היו ברכב כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".