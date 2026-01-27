ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל קוראת לציבור הרחב להשתתף בשבת הקרובה בהפגנה המרכזית נגד האלימות, הפשיעה וגביית דמי החסות הפוגעים באופן חמור במגזר הערבי.

ההפגנה תתקיים בתל אביב תחת הכותרת "צעדת הדגלים השחורים". היא תחל בשעה 17:30 אחר הצהריים ברחבת מוזיאון תל אביב, ומשם יצעדו המשתתפים לעבר רחבת תיאטרון הבימה.

מארגני המחאה הדגישו כי על המשתתפים להניף אך ורק דגלים שחורים ולפעול בהתאם לסיסמאות שייקבעו מראש. כמו כן, הם התבקשו להימנע מהנפת דגלים או סמלים מזוהים פוליטית, כדי לשמור על אחידות המסר.

לפי אתר החדשות "אל-ג'רמק", ההפגנה נועדה לבטא עמדה אחידה של החברה הערבית נגד הפשיעה והאלימות, תוך מיקוד במטרה המרכזית - הגנה על שלום הציבור.

לקראת ההפגנה, הודיעה ועדת המעקב על הקמת חדר מצב קבוע למעקב אחר המאבק בפשיעה. בין חברי החדר נמצא גם השייח' ראאד סלאח, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל, שהורשע בעבר בעבירות של הסתה לטרור, הסתה לאלימות ותמיכה בארגון טרור.

בישיבת הפתיחה של חדר המצב, שנערכה בעיריית באקה אל-גרבייה, סוכם על חלוקת אחריות בין חבריו, הגברת הפעילות בשטח, והגדרת מצב החברה הערבית כ"מצב חירום" הדורש פעולה מאורגנת לשם הגנה על האזרחים.