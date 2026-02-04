עימות חזיתי בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לצמרת המשטרה: השר הודיע כי בכוונתו למנוע מהמשטרה להשתמש במכת"זיות המפעילות בואש וגז לפיזור הפגנות.

החלטת השר מגיעה על רקע טענות כי השימוש בכלי נעשה באופן "בררני" ומופנה בעיקר כלפי קבוצות אוכלוסייה מסוימות.

לקראת דיון בוועדה לביטחון לאומי בכנסת בנושא הוצאת הבואש משימוש, פנו ביממה האחרונה מספר בכירים במשטרה ללשכת השר וליו"ר הוועדה, ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית), בניסיון להפעיל לחץ ולשכנעם להשאיר את הכלי המבצעי בשימוש בהפרות סדר.

למרות פניות בכירי המשטרה, השר בן גביר הבהיר כי לא ישנה את עמדתו. לטענת השר, ברוב המכריע של המקרים נעשה שימוש בבואש נגד חרדים ומתיישבים מיהודה ושומרון, בעוד שבהפגנות אחרות לא נעשה שימוש דומה.

גורמים בלשכת השר בן גביר מסרו: "עם כל אהבתו של השר למשטרה - השר מסמן 'Don’t' לאכיפה בררנית. אמנם הוא נותן להם עוד ועוד כלים, אך כאשר מדובר בכלי עם אכיפה בררנית, שמופעל רק על חרדים ומתנחלים השר לא יסכים שימוש בכלי הזה".