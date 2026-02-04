שופטי בית המשפט העליון הוציאו הבוקר (רביעי) צו על תנאי המורה לראש הממשלה בנימין נתניהו לנמק מדוע אינו פועל לפיטוריו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

במסגרת הצו, מתבקשת עמדתו של נתניהו בפרט בכל הנוגע להתנהלות השר בן גביר בתחומים של חקירות ומינויים.

בנוסף, קיבל בג"ץ החלטה חריגה להרחיב את ההרכב הדן בעתירות, וזה יכלול תשעה שופטים.

בן גביר הגיב: "אין לכם סמכות. לא תהיה הפיכה".

בתוך כך, דווח בכאן רשת ב’ כי בקואליציה שוקלים לקדם מחדש את "חוק דרעי 2" - הצעת חוק שנועדה לשלול מבג"ץ את הסמכות להתערב במינוי או הדחת שרים.

החוק, שקודם לראשונה בשנת 2023 לטובתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, אושר אז בקריאה ראשונה אך נעצר ביוזמתו של דרעי עצמו, סמוך להצבעה הסופית.

כעת נבחנת האפשרות לקדמו מחדש - הפעם בהקשר לעתידו הפוליטי של בן גביר.

אם תתקבל החלטה להחיות את החוק, ניתן יהיה לאשרו סופית בתוך ימים, אך הדבר תלוי בגיוס תמיכה מצד סיעות הקואליציה החרדיות.