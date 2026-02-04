עימות חזיתי נרשם היום (רביעי) ברשתות החברתיות בין שירה גפן, בתו של יהונתן גפן ז"ל, לבין הזמר והיוצר עידן עמדי.

בפוסט נוקב שפרסמה גפן, היא ביקרה את מה שהגדירה כהפיכתו של עמדי למותג שיווקי המנצל את שירותו הצבאי ואת פציעתו לטובת קמפיינים.

"אנחנו בלי ספק בעידן העמדי", פתחה גפן את דבריה בציניות. "עכשיו הוא מדגמן ספרות, יושב בחלון ראווה, רגע לפני פרסם נדל"ן, שני רגעים לפני נכנס לעזה לחלץ את החטוף המת האחרון".

גפן המשיכה ותיארה את ההתגודדות סביב דמותו של עמדי: "אנשים מתגודדים ליד הזכוכית, הם לא יכולים לשמוע את מה שהוא אומר אבל מה זה חשוב, העיקר לצלם בפלאפון, תמונה שווה אלף ספרים. זה מה שנשאר לעם הספר, מדף אחד ארוך מלא עמדי, רק תבחרו - עמדי עם הרובה, עמדי עם הגיטרה, עמדי עם התחבושת, עמדי מסתכל ומקשיב, עמדי נפצע ומגיב, רק תבחרו, תצלמו, תתייגו חברים. הגבורה כבר בפנים".

עמדי, שנפצע באורח קשה בלחימה בעזה, בחר להגיב בטון תקיף: "מצטער לא ירשתי מיליונים כמוך. צריך לעבוד בשביל להתפרנס, וגם משתדל לתרום למדינה ולעם שלי, אוהב אותם. תנסי את זה, כדאי לך, ציונות זה ממכר".

הוא האשים את גפן בהזדהות עם האויב: "יודע שאת יותר בצד של החמאס, מהיכרות אומר לך, הם לא מחבבים אותך אצלם. כותבת מאוד יפה. מרמור נעים".