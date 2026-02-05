עימות בין שמחה רוטמן לעמית בכר ללא קרדיט

כנס "פסגת המשפט" של לשכת עורכי הדין במחוז דרום, שנערך באילת, הפך היום (חמישי) לזירת עימות סוערת בין יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, לבין יו"ר לשכת עורכי הדין, עמית בכר.

המהומה החלה כאשר מנחה הפאנל הפנה שאלה לח"כ רוטמן. עוד בטרם הספיק להשיב, התפרץ עמית בכר לדבריו וקטע אותו.

רוטמן דרש לאפשר לו את זכות הדיבור וקרא לעבר בכר: "תאפשר לי חופש ביטוי", ולאחר מכן ניסה להמשיך בתשובתו.

זמן קצר לאחר מכן, התפרץ בכר פעם נוספת לדבריו של רוטמן. ההתפרצות השנייה עוררה זעם בקרב חלק ניכר מעורכי הדין שנכחו בקהל, שפתחו במחאה קולנית וקראו לעבר בכר לאפשר לרוטמן להשלים את דבריו מבלי שיושתק.

הרוחות באולם סערו, וח"כ רוטמן, שזעם על התנהלותו של יו"ר הלשכה, הבהיר באופן חד-משמעי כי הוא לא מוכן להמשיך בדיון בתנאים הללו.

לאחר חילופי דברים קשים ותגובות תומכות מצד עורכי הדין בקהל, הצליחו המארגנים להרגיע את הרוחות. רק לאחר שהובטח כי הסדר יישמר וזכות הדיבור תכובד, חודשה התנהלותו התקינה של הפאנל והוא נמשך עד לסיומו המתוכנן.