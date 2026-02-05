דובר צה"ל לשעבר, תא"ל במיל' אבי בניהו, יצא היום (חמישי) במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, בעקבות חשיפת תמלילי שיחות שנויות במחלוקת שקיים ברק בעבר.

בניהו הגדיר את דבריו של ברק כ"בושה וכלימה" וזקף לזכותם של יוצאי עדות המזרח את בניית הארץ.

בפוסט נוקב שפרסם, כתב בניהו: "אהוד ברק שכח מי היה לצידו בסיירת מטכ"ל, לצידו ותחת פיקודו", כתב בניהו. "הוא שכח מי בנה את קריית שמונה, נתיבות, ירוחם, דימונה וחצור הגלילית".

הוא הוסיף כי דבריו של ברק הם "בושה וכלימה לאומרם ותעודת כבוד ליוצאי מדינות ערב, ציונים ופטריוטים. לפחות כמוהו".

הסערה פרצה בעקבות חשיפת מסמכים מפרשת ג'פרי אפשטיין, הכוללים תמלילי שיחה בת שלוש וחצי שעות שניהל ברק ב-15 בפברואר 2013 עם שר האוצר האמריקני לשעבר, לארי סאמרס.

בשיחה פרש ברק את משנתו הדמוגרפית והחברתית לגבי עתיד המדינה ואמר כי כיום ישראל יכולה לשלוט ב"איכות" העולים בצורה אפקטיבית יותר. "לא כמו אבותינו, שלקחו אנשים מצפון אפריקה ומדינות ערב - מי שיכל להגיע. עכשיו אנחנו יכולים להיות בררניים", ציין.

ברק טען בשיחה כי החרדים "יעילים יותר מהערבים" מבחינה דמוגרפית, אך הזהיר מפני הידרדרות ל"תהום המדינה האחת" שתהפוך לדו-לאומית ובעלת רוב ערבי.

בנוסף קרא לשבור את "מונופול הרבנות האורתודוקסית" על נישואין וקבורה, וטען כי המדינה צריכה לפתוח את השערים לגיור ליברלי יותר כדי למשוך אוכלוסייה רצויה.