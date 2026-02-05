מעצר חוליית דמי חסות דוברות המשטרה

במבצע משולב שכלל כוחות מיוחדים, נעצרו חברי חולייה שעסקו בגביית דמי חסות ("פרוטקשן") מאיש עסקים בצפון הארץ.

המעצרים בוצעו בעקבות חקירה סמויה של היחידה המרכזית (ימ"ר) עמקים, שהפכה אמש (רביעי) לגלויה.

המבצע התנהל במספר מוקדים במקביל, תוך שיתוף פעולה בין יחידות מובחרות. בג'נין: לוחמי היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור (ימ"מ) פשטו על יעד בתוך העיר ועצרו חשוד בשנות ה-30 לחייו.

בעין מאהל ואכסאל עצרו מסתערבי החטיבה הטקטית של מג"ב שלושה חשודים נוספים המעורבים בפרשה. באום אל-פאחם שוטרי המחוז הצפוני עצרו הבוקר חשוד חמישי שהיה במעקב.

החקירה העלתה כי חברי החולייה, המורכבת מתושבי יהודה ושומרון ומתושבי ישראל, פעלו בשיטתיות לסחיטת כספים תוך שימוש באיומים.

בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של חמשת החשודים עד לימים שלישי ורביעי בשבוע הבא לצורך המשך החקירה.

במחוז הצפוני מדגישים כי מדובר בחלק מפעילות רחבה נגד הפשיעה האלימה והכלכלית המאיימת על ביטחון הציבור. "הפעילות מבוצעת בכל המישורים מסיכול הברחות וסחר בכלי נשק, דרך פעילות סמויה לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה ונחושה לכל אירוע אלימות באמצעות נוכחות ופעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור".