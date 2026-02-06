צעירה ישראלית כבת 25 נפצעה באורח קשה הבוקר (שישי) בתאונת דרכים חזיתית בין שני כלי רכב בכביש 60 סמוך לעלי.

חובשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה במסוק לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.

שני פצועים פלסטינים שנפצעו בתאונה פונו על ידי הסהר האדום והמשטרה דיווחה כי אחד מהם מת מפצעיו.

הפאראמדיקים יאיר שוסהיים ועקיבא ארליך סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו שני כלי רכב מעוכים, מהרכב הישראלי חולצה נהגת הרכב, צעירה כבת 25 בהכרה מעורפלת, היא סבלה מחבלה רב מערכתית קשה".

הם הוסיפו: "יחד עם כוח רפואי של צה"ל הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים וטיפול תרופתי לכאב, העלנו אותה לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותה למנחת באחד היישובים לחבירה עם מסוק שפינה אותה לבית החולים במצב קשה מאוד. מהרכב השני הפלסטיני, חולצו נהג ונוסע ולאחר טיפול רפואי במקום, הם פונו ע"י הסהר האדום לבית חולים בשטחי הרשות".

בתאונה נוספת שאירעה הבוקר נהרג הולך רגל מפגיעת מכונית בכביש 443 סמוך לצומת מודיעין-מכבים-רעות. פצוע נוסף באורח קל פונה לבית החולים אסף הרופא.

חובשת רפואת חירום במד"א סתיו ממן סיפרה: "מדובר בתאונה קשה מאוד, כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 40 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפגע מרכב. התחלנו מיד במתן טיפול רפואי וביצענו בדיקות אבל הפציעות שלו היו קריטיות מדי ונאלצנו לקבוע את מותו".