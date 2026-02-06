לוטננט-גנרל ולדימיר אלכסייב, סגן ראש המודיעין ברוסיה, נורה הבוקר (שישי) בבניין מגוריו במוסקווה.

הגנרל הבכיר הובהל לבית חולים עירוני במצב שטרם הובהר, בעוד כוחות הביטחון פותחים במצוד נרחב אחר היורה.

על פי הודעת ועדת החקירות הרוסית, המתנקש ארב לאלכסייב בבניין המגורים שלו וירה בו מספר פעמים מטווח קצר.

מיד לאחר הירי נמלט התוקף מהמקום. חוקרים פדרליים וצוותים של שירותי הביטחון נמצאים בזירה ואוספים ממצאים פורנזיים ותיעוד ממצלמות האבטחה.

דוברת ועדת החקירות, סבטלנה פטרנקו, מסרה בקצרה: "נפתחה חקירה פלילית בחשד לניסיון רצח. כלל הכיוונים נבדקים".

אלכסייב נחשב לאחד הקצינים הוותיקים והמשפיעים ביותר במערך המודיעין הצבאי של רוסיה, תפקיד אותו הוא ממלא ברציפות מאז שנת 2011. מתוקף תפקידו, הוא חולש על מבצעים רגישים וחשאיים של משרד ההגנה הרוסי מעבר לים ובזירה האוקראינית.

ניסיון ההתנקשות מצטרף לשורה של חיסולים ותקיפות נגד קצינים בכירים ואנשי ממשל ברוסיה בשנים האחרונות. בעוד הקרמלין נוהג להפנות אצבע מאשימה לעבר שירותי המודיעין של אוקראינה, בקייב שומרים בדרך כלל על עמימות בנוגע לפעולות המתרחשות עמוק בתוך שטח רוסיה.