בית הכנסת המרכזי של מזרח לונדון, אחד משלושת בתי הכנסת האחרונים שנותרו באזור, נמכר לארגון מוסלמי מקומי - עוד לפני שהספיק להגיע למכירה פומבית שתוכננה ל-12 בפברואר הקרוב.

המבנה שוכן ברחוב נלסון בשכונת וייטצ'אפל שבלונדון, ונוסד בשנת 1923 תחת השם "אור החיים דבני ברדיצ'ב". הוא שירת את הקהילה היהודית התוססת של מזרח העיר לאורך עשרות שנים, אך נסגר בינואר 2020 לאחר שחלק מהתקרה קרס בעקבות נזילות ממושכות בגג.

מאז סגירתו כמעט ולא נעשה בו שימוש. בעקבות מצבו הפיזי הקשה והירידה במספר המתפללים, החליטו נאמני בית הכנסת, הפדרציה האורתודוקסית של הקהילות היהודיות, להעמיד את הנכס למכירה במחיר התחלתי של מעל לשני מיליון ליש"ט.

פעיל מוסלמי מקומי פרסם כי "מרכז החינוך והתרבות אשאדבי", ארגון מוסלמי מקומי, רכש את הנכס ושילם מקדמה של 250 אלף ליש"ט. לארגון נותרו כעת תשעה חודשים לגייס סכום נוסף של 3.5 מיליון ליש"ט להשלמת העסקה. המבנה מוגדר רשמית כנכס מורשת, דבר שיחייב שימור והתייחסות מיוחדת בתוכניות הפיתוח העתידיות.

נשיא בית הכנסת, ליאון סילבר, תיאר בעבר את השינויים הדמוגרפיים באזור ואמר, "הקהילה הבנגלדשית החליפה את הקהילה היהודית כמיעוט האתני הגדול ביותר ברובע". לדבריו, "האנטישמיות הייתה ונשארה נפוצה", וציין את אי הנוחות שחש לנוכח דגלי פלסטין המתנוססים ברחבי השכונה.

המבנה, בעל חזית אדומה וצנועה, נבנה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, בתקופה שבה מזרח לונדון הייתה מוקד של קהילות יהודיות מהגרים. כיום, האזור מאוכלס ברובו המוחלט על ידי מוסלמים.