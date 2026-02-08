השר לשעבר חיים רמון תקף היום (ראשון) בראיון ל-103fm את המהלכים המדיניים של הממשלה הנוכחית ואת שתיקתה של האופוזיציה אל מול מה שהוא מכנה "סיפוח בפועל" של יהודה ושומרון.

רמון הצביע על השר בצלאל סמוטריץ' כמי שמוביל את המדיניות הישראלית ביהודה ושומרון בצורה האפקטיבית ביותר שנראתה מזה שנים. "השר סמוטריץ' עשה יותר מכל שר אחר לסיפוח השטחים, והם עושים את זה באין מפריע. אף אחד מהאופוזיציה שהתנגדו לסיפוח ופעלו למען מדינה יהודית ולא דו לאומית - הם בשקט".

לדבריו, המטרה של הממשלה היא לייצר מציאות שאינה ניתנת לשינוי: "הכוונה היא להקים התנחלויות בכל מקום, לפרק את הרשות הפלסטינית, לשלוט ב-5 מיליון פלסטינים ולהפוך אותנו למדינת אפרטהייד דו לאומית. הכוונה של הממשלה הזאת היא לגרום לכך שזה יהיה בלתי הפיך, וההתנחלויות בלב יישובים ערביים יהפכו את המציאות לבלתי הפיכה. אני עדיין חשוב שזה יכול להיות הפיך, אבל הנושא לא קיים, אין שום דיון בעניין".

הוא ביקר בחריפות את אוזלת ידה של האופוזיציה בעניין. "באים ומביאים הצעת חוק לכנסת על סיפוח יהודה ושומרון - והאופוזיציה לא קיימת, וחלק ממנה כמו ליברמן ובנט תומך. המאבק הזה צריך לקרות, אבל אם הוא לא יקרה נגזר עלינו לקיים מדינת אפרטהייד דו לאומית עם כל המשמעויות".

רמון התייחס גם לנאומו של נתניהו באשר לאחריותו למחדל 7 באוקטובר. "בוויכוח הזה גם נתניהו וגם האופוזיציה צודקים - כולם ללא יוצא מהכלל התנגדו למיטוט החמאס. אני הלכתי ללא מעט אלופים, ללא מעט פוליטיקאים, ואמרתי 'חייבים למוטט את חמאס', וכולם הסבירו לי למה אסור לעשות את זה".

"הייתה קונספציה - של נתניהו היא הייתה אידאולוגית, והשנייה הייתה ביטחוני. היא אמרה שסינוואר הוא פרגמטי, והוא יהפוך את חמאס לארגון שדואג לאזרחים שלו", הוסיף.

גם מי שנמצא כיום באופוזיציה לראש הממשלה סבר כך, על פי דבריו של רמון. "יאיר גולן, אלוף במדים, מגיע להרצאה במדים ואומר שהפיצול בין עזה ליהודה ושומרון נכון מבחינה ביטחונית. לכן - כולם, ידם הייתה במעל".

"נתניהו הוא האשם מספר אחת", קבע רמון. עם זאת הוא הדגיש כי "המחדל הזה כל כך נורא, שגם אם נתניהו אשם ב-90%, ידם של של השאר עם ה-10% - כולם במדינה מתוקנת היו שמים את המפתחות והולכים הביתה".