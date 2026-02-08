הקבינט המדיני-ביטחוני אישר היום (ראשון) שורה של החלטות אסטרטגיות שמשנות מן היסוד את חוקי המשחק ביהודה ושומרון.

המהלכים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ, גובשו בהובלת מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, ונועדו להסיר חסמים בני עשרות שנים, לבטל חקיקה ירדנית מפלה ולאפשר פיתוח מואץ של ההתיישבות בשטח.

אחת הבשורות הדרמטיות ביותר נוגעת למרשמי המקרקעין. בניגוד לנהוג בתוך הקו הירוק, המרשמים ביו"ש היו חסויים עד היום, דבר שעודד הונאות והקשה על רכישת קרקעות. הקבינט הורה על הסרת החיסיון ופרסום המרשמים, צעד שצפוי להוביל לשקיפות מלאה בניהול הקרקע.

בנוסף, בוטל רשמית החוק הירדני שאסר על מכירת קרקע ליהודים. עד כה, רכישת קרקע ביו"ש דרשה "היתר עסקה" מסורבל והתבצעה רק דרך חברות רשומות. מעתה, בוטלה הדרישה להיתר ובוטל האיסור על מכירה לזרים, מה שיאפשר ליהודים לרכוש קרקע ביו"ש בדיוק כפי שהם רוכשים בתל אביב או בירושלים.

לצד זאת, בוטלה הדרישה לרישיון עסקה מאת קמ"ט רישום מקרקעין, ובמקומה ייקבעו תנאי סף מקצועיים בלבד, מה שיוביל להסרת חסם משמעותי בשוק הנדל"ן המקומי.

החלטה היסטורית נוספת נוגעת ליישוב היהודי בחברון. לאחר שנים של "גרירת רגליים" מצד עיריית חברון הפלסטינית, הועברו סמכויות רישוי הבנייה ביישוב היהודי, במערת המכפלה ובמקומות הקדושים בעיר, ישירות לידי מוסדות התכנון של המנהל האזרחי.

המשמעות היא שלא יהיה עוד צורך ב"משיכת סמכויות" נקודתית בכל פעם שרוצים להנגיש את המערה או לבנות בעיר ליהודים, והליכי התכנון יהפכו ליעילים ועצמאיים. במקביל, הוחלט על הענקת סמכויות מוניציפאליות מלאות למנהלת חברון, שתוכל מעתה לטפל באופן ישיר בצרכי המתיישבים ובמניעת מפגעים, ללא תלות במנגנונים הפלסטיניים שעד היום דרשו פרוצדורה מורכבת ומתסכלת.

גם מתחם קבר רחל זוכה לשדרוג אזרחי במסגרת ההחלטה. בשל מיקומו בתוך השטח המוניציפאלי של בית לחם, המתחם סבל מחוסר במתן שירותים בסיסיים. כעת אישר הקבינט הקמת מנהלת מוניציפאלית ייעודית למתחם קבר רחל, שתהיה אחראית על ניקיון, פינוי אשפה, גינון ותחזוקה שוטפת.

במקביל, המדינה מעלה הילוך במלחמה על שטחי המורשת והסביבה: הוחלט להרחיב את פעולות הפיקוח והאכיפה גם לשטחי A ו-B בכל הנוגע לעבירות מים, פגיעה באתרי ארכיאולוגיה ומפגעים סביבתיים המזהמים את האזור כולו.

כמו כן, הקבינט אישר את חידוש הוועדה לרכישת קרקעות, מנגנון שחדל לפעול לפני כ-20 שנה. הוועדה תאפשר למדינה לבצע רכישות יזומות של קרקעות כדי להבטיח עתודות להתיישבות עתידית.

השר כ"ץ הדגיש כי "ההחלטות שאישרנו היום הן ביטוי למדיניות ברורה - חיזוק האחיזה הישראלית ביהודה ושומרון, חיזוק ההתיישבות והבטחת עתידנו בארץ הזו לדורות. יהודה ושומרון הם לב הארץ, וחיזוקם הוא אינטרס ביטחוני, לאומי וציוני ממדרגה ראשונה. אנחנו מחויבים להסיר חסמים, לייצר ודאות משפטית ואזרחית, ולאפשר למתיישבים לחיות, לבנות ולהתפתח כשווים לכל אזרחי ישראל. זהו מהלך שמחזק את הביטחון, מעמיק את האחיזה בקרקע ומעגן את חזון ההתיישבות כחלק בלתי נפרד ממדיניות ממשלת ישראל".

סמוטריץ' סיכם "אנחנו מביאים היום מהפכה של ממש. נגמרו הימים שבהם המתיישב ביהודה ושומרון היה אזרח סוג ב' שחי תחת חוקים ירדניים גזעניים. אנחנו מנרמלים את החיים ביו"ש, מסירים חסמים ביורוקרטיים, נלחמים על הקרקע ומעמיקים את האחיזה שלנו בכל רחבי ארץ ישראל. זו התשובה הציונית ההולמת לכל מי שמנסה להחליש את אחיזתנו בארץ. נמשיך להרוג את רעיון המדינה הפלסטינית. אנחנו כאן כדי להישאר, לבנות ולהיבנות".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, בירך: "מדובר ביום היסטורי. לראשונה הוסרה החרפה שלפיה בעוד שערבי יכול היה לרכוש קרקע ביהודה ושומרון, על יהודי נאסר לעשות זאת. היום האפליה המבישה הזו מגיעה סוף סוף לקיצה. מדינת ישראל החליטה לקחת אחריות על שטחי יהודה ושומרון כפי שהיה צריך לעשות לפני שנים".

עוד הוסיף: "גם החלטת הקבינט באשר לפתיחת מרשמי הקרקע הינה דרמטית ביותר ומשלימה למהלך על רכישת הקרקעות. לא ייתכן שאי אפשר יהיה לדעת למי שייך הקרקע ובכך למנוע את מכירתה. כעת אנחנו מחזירים לרשותנו את האפשרות לרכוש קרקעות ללא אפליה בוטה כנגד יהודים".

לסיום הדגיש כי "החלטה דרמטית וחשובה במיוחד הינה הרחבת האכיפה נגד מפגעי סביבה וזיהום גם בשטחי A ו-B. אחרי שנים שבהם הרשות זיהמה ורמסה את איכות הסביבה מדינת ישראל לוקחת אחריות על הנעשה. זהו מסמר נוסף, ומתבקש, בקבירת הסכמי אוסלו. על פי דו"ח שפורסם לאחרונה, למעלה מאלף בני אדם בישראל מתים מדי שנה מזיהום אוויר שמקורו במפגעים ביהודה ושומרון. זו החלטה שמצילה חיי אדם".

מועצת יש"ע מסרה: "החלטות הקבינט היום הן מההחלטות המשמעותיות ביותר שקיבלה מדינת ישראל מאז חזרתנו ליהודה ושומרון לפני 58 שנה. ממשלת ישראל הודיעה היום הלכה למעשה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. היום ממשלת ישראל מתקנת עוול של שנים. ומבססת את הריבונות הישראלית בשטח דה פקטו. אנו מודים לראש הממשלה, לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לשר הבטחון ישראל כץ ולחברי הקבינט כולם על הובלת המהלך ההיסטורי לתיקון עוול של דורות".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיב: "ההחלטה היא 'שח' לאפלייה ולגזענות כלפי יהודים בארץ התנ"ך, אין עם עם קשר למולדתו ולארץ ישראל ובפרט ליהודה ושומרון לב המולדת. ה "מט" יהיה ריבונות מלאה על כל הישובים והמרחבים. זו החלטה שמתקנת עוול של עשרות שנים. היום מדינת ישראל אומרת בקול ברור שתושבי יהודה ושומרון אינם אזרחים סוג ב'. הסרת החסמים, ביטול החקיקה הירדנית המפלה והחזרת השוויון האזרחי הם צעד ציוני, מוסרי וביטחוני מהמעלה הראשונה. זה חיזוק אדיר להתיישבות, לאחיזה בקרקע ולעתיד מדינת ישראל. אני מודה לשר בצלאל סמוטריץ' וקורא להמשיך עד להחלת ריבונות מלאה ביהודה ושומרון".

ראש עיריית אריאל, יאיר שטבון, בירך: "החלטת הקבינט שהתקבלה היום היא בראש ובראשונה תיקון היסטורי ומוסרי של עוול רב-שנים כלפי מאות אלפי אזרחי ישראל ביהודה ושומרון. אני מבקש להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כץ, ולשר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', על המנהיגות, הנחישות והעבודה המאומצת שהובילו למהלך הדרמטי הזה. בזכות פועלם, אנו שמים סוף לשנים של אפליה וזוכים לבשורה אדירה באשר לחיזוק אחיזתנו בארץ ישראל ולביסוס עתיד ההתיישבות לדורות קדימה".

ראשי שדולת ארץ ישראל, ח"כ יולי אדלשטיין, ח"כ לימור סון הר-מלך וח"כ שמחה רוטמן, הגיבו: "שורת ההחלטות האסטרטגיות שאישר היום הקבינט המדיני-ביטחוני, מהוות צעד היסטורי ושינוי משוואה בדרך לנורמליזציה של החיים ביהודה ושומרון. מדובר בתיקון עוולות שנמשכו עשורים. המלאכה טרם הושלמה ואין מדובר בסוף פסוק. עדיין קיימים חסמים רבים ואפליה מובנית שדורשים טיפול יסודי, ושדולת ארץ ישראל תמשיך לפעול בנחישות, הן בכלים פרלמנטריים והן בקידום חקיקה, כדי לוודא שכלל נקודות ההתיישבות מוסדרות ושלכל אזרח ביהודה ושומרון יובטחו זכויות מלאות ומעמד שווה".

תנועת רגבים מסרה: "מאבק של שנים ארוכות, מאות דיונים, סיורי שטח ומחקרי עומק הובילו לשורת ההחלטות הדרמטיות שהתקבלו לפני שעה קלה בקבינט הבטחוני. ממשלות ישראל לדורותיהן גימגמגו, התעלמו והפקירו ואל תוך הוואקום נכנסה הרשות הפלסטינית הרצחנית ופעלה להקמת מדינת טרור בלב הארץ. אנחנו מברכים את חברי הקבינט על ההחלטה ההיסטורית שהובילו שר הבטחון כץ ושר האוצר סמוטריץ' ומתחייבים להמשיך לפעול ולקדם מדיניות קרקע ציונית בכל רחבי הארץ".