ביקור פתע בבתי ספר דוברות

יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ צבי סוכות, קיים הבוקר (ראשון) ביקורת פתע במוסדות חינוך בגוש עציון בצל המתיחות הביטחונית הגבוהה וההיערכות לתרחישי הסלמה מול איראן.

הביקור נועד לעמוד מקרוב על רמת המוכנות של העורף החינוכי בשעת חירום.

ח"כ סוכות, בליווי מנהלת מחוז ירושלים במשרד החינוך, כרמית הרוש, הגיע לבית הספר "ראשית" בגוש עציון ללא הודעה מוקדמת. המטרה הייתה לקבל תמונת מצב אותנטית של השטח, ללא הכנות מוקדמות מצד הצוותים.

במהלך הביקור הוא בחן את מצב המרחבים המוגנים, זמינות מקלטים תקניים, דרכי מילוט, והיערכות הנהלות בתי הספר וצוותי ההוראה למצבי חירום.

בוועדת החינוך מדגישים כי מדובר ביריית פתיחה לסדרת ביקורות פתע שייערכו בתקופה הקרובה במוסדות חינוך בכל רחבי הארץ, במטרה להבטיח שכל תלמידי ישראל מוגנים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

סוכות הביע שביעות רצון מהמוכנות שמצא בבית הספר "ראשית" ואמר: "הגענו לביקור פתע בעיצומה של מציאות ביטחונית מתוחה כדי לוודא שהתלמידים מוגנים ומבינים כיצד לפעול בשעת חירום. שמחתי לראות שהנהלת בית הספר שומרת על מוכנות מלאה, האחריות שלנו היא לוודא שמוסדות החינוך ערוכים לכל תרחיש. מיגון הוא לא פריבילגיה - הוא חובה בסיסית".