פרסום ראשון: יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), מקדם הצעת חוק לתיקון חוק האזרחות, שתאפשר שלילת אזרחות ממקבליה במקרים של פגיעה במדינה.

על פי הצעת החוק, אזרח ישראלי בגיר, שקיבל את אזרחותו מתוקף חוק השבות, יוכל לאבד אותה אם יימצא בתוך חמש שנים מעת קבלתה כמי שפועל לקידום חרמות נגד מדינת ישראל.

ח"כ סוכות תקף את תופעת פעילי החרם שקיבלו אזרחות על פי חוק השבות: "אזרחות ישראלית היא לא מקלט למי שמבקש להפוך אותה לכלי נשק נגד המדינה שנתנה לו בית".

לדבריו, "מי שמקבל אזרחות וממהר להצטרף למאבק החרמות פועל כגיס חמישי לכל דבר. מי שבוחר להכפיש את שמה של המדינה ולעודד חרמות צריך לדעת שיש לכך מחיר של שלילת האזרחות, כי נאמנות למדינה היא תנאי בסיסי לאזרחות בה".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "אזרחות במדינת ישראל הינה זכות הכוללת בחובה גם חובות, כאשר אזרח מקבל אזרחות מכוח חוק השבות הוא מצהיר שיהיה אזרח נאמן למדינת ישראל. ישנם מצבים בהם ברור לכל בר דעת שאותו מקבל אזרחות מצהיר אמונים רק מן השפה ולחוץ, וכל מטרתו בקבלת האזרחות הינה אך ורק על מנת לנגח את מדינת ישראל, להכפיש את שמה בעולם, ואף להביא לעידוד חרמות עולמיים כנגד המדינה ואזרחיה".

מצב זה הינו מצב שלא יעלה על הדעת וחובתה של המדינה להתמודד עימו ולהביא לביטול אזרחותו של אותו מסיט.

לסיום נכתב כי "מדינת ישראל פותחת את שעריה, אבל חובתנו הראשונה במעלה היא לשמור על עצמנו מפני גיס חמישי".