איראן ממשיכה להחריף את הטון מול ישראל וארה"ב: בכיכר פלסטין שבמרכז טהרן הוצב שלט חדש ומאיים, הנושא את הכיתוב "גשם של טילים" לצד מפת אזור המרכז בישראל.

השלט, שנראה בולט במיוחד בלב הבירה האיראנית, מהווה איום ישיר ומתוקשר כלפי מדינת ישראל - דווקא בעיצומן של ההכנות לסבב שיחות נוסף בין טהרן לוושינגטון.

מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, הצהיר היום כי ארצו לא תוותר בשום אופן על תוכנית הגרעין שלה - גם אם הדבר יוביל למלחמה.

דבריו נאמרו על רקע השיחות האחרונות עם המשלחת האמריקנית, בראשה עמדו השליח סטיב וויטקןף וחתנו של נשיא ארה"ב, ג'ארד קושנר, שנפגשו עם עראקצ'י ביום שישי בעומאן.

לדבריו, איראן מוכנה להגבלות מסוימות על התוכנית - אך לא תסכים לדרישה האמריקנית להפסיק לחלוטין את העשרת האורניום. "אנחנו מתעקשים על זכותנו לתוכנית גרעינית, גם אם היא תוביל למלחמה", אמר בשיחה עם דיפלומטים בטהרן. "הם תקפו את מתקני הגרעין שלנו אך לא השיגו את מטרתם. האפשרות היחידה שנותרה להם היא משא ומתן".

הדרישות האמריקניות העיקריות מהצד האיראני כוללות הפסקה מוחלטת של העשרת האורניום, הגבלות קפדניות על תוכנית הטילים הבליסטיים - לפי אחת ההצעות עד לטווח של 500 ק"מ, כאשר הדרישה הישראלית היא להגבלה עד 300 ק"מ - והפסקת הסיוע לארגונים הנתמכים על ידי איראן ברחבי האזור, בהם חיזבאללה בלבנון, מיליציות שיעיות בעיראק והחות'ים בתימן.

עראקצ'י חזר והדגיש כי "סוד כוחה של הרפובליקה האיסלאמית הוא ביכולתה לומר 'לא' למעצמות. פצצת האטום שלנו היא הכוח לומר 'לא' - לא פיזית, אלא רעיונית".