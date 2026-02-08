חבר הכנסת איימן עודה (חד"ש) הזהיר היום (ראשון) כי המחאה נגד מדיניות הממשלה בטיפול בפשיעה במגזר הערבי צפויה להחריף - וקרא לשיבוש מהלך החיים במדינה כצעד מחאה מרכזי.

בדבריו במהלך "יום השיבוש", עליו הכריזה ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, הדגיש עודה כי ההנהגה הערבית נושאת באחריות להוביל את המאבק - וכי הדרך לכך היא בהסלמה.

"אם חיי ילדינו אינם נורמליים, אז גם חיי המדינה לא צריכים להיות נורמליים", אמר.

לדבריו, בתחילת אפריל תתקיים שביתה כללית בת שלושה ימים, שבה יפסיקו את עבודתם כלל העובדים הערבים במגזר הציבורי - ובכלל זה רופאים, נהגי משאיות ואוטובוסים, פועלי בניין ואחרים.

עודה הוסיף כי מתקיימים מגעים עם ההסתדרות, הסתדרות הרופאים וגופים נוספים, במטרה להבטיח שהשובתים לא ייפגעו או יפוטרו בעקבות השתתפותם במחאה.

היעד המרכזי של המחאה, לדבריו, הוא לאלץ את הממשלה לאמץ תוכנית פעולה אפקטיבית למיגור גל הפשיעה והאלימות בחברה הערבית.