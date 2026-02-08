הפגנות נגד גיוס בני ישיבות התקיימו הערב (ראשון) בכמה מוקדים ברחבי הארץ, על רקע גל מעצרי עריקים חרדים בימים האחרונים.

בירושלים התקיימו מחאות באזור רחוב יפו ושדרות שרי ישראל, ובבית שמש חסמו מפגינים את כביש 10 (כביש עוקף בית שמש).

המחאות הגיעו לאחר שני מעצרים שבוצעו בתוך פחות מ-24 שעות: הבוקר נעצר אליהו קאשי, תלמיד ישיבה מבאר יעקב, בביתו על ידי בלשי המשטרה הצבאית בחשד לעריקות.

לדברי אמו, הבלשים נכנסו לבית, הציגו תעודות ולקחו את בנה. עשרות בני אדם שהגיעו למקום ניסו למנוע את המעצר ללא הצלחה.

אתמול נעצר אברהם בן דיין, אברך נשוי מנתיבות ובוגר ישיבת "מאור התלמוד", בעת שהותו ביישוב תפרח.

הוא נעצר על ידי משטרת התנועה, הועבר למשטרת אופקים והוסגר למשטרה הצבאית. היום גזר עליו בית המשפט הצבאי עשרה ימי מעצר.

מעצרו של בן דיין הוביל אתמול להפגנה סוערת בצומת הכניסה לאופקים בכביש 241. מפגינים חסמו את הציר והתעמתו עם כוחות משטרה, שהפעילו אמצעים לפיזור הפגנות ועצרו שלושה מפרי סדר.