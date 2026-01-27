נתוני הגיוס בוועדה דוברות הכנסת

ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל (תומכ"א), תת-אלוף שי טייב, התייחס היום (שלישי) בדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת לנתונים שהוצגו בשבוע שעבר בנוגע למשתמטים מצה"ל ואמר כי מדובר בעלייה דרמטית.

לדבריו, בתוך כשנתיים עלה מספר המשתמטים והכלולים בצווי 12 (צווי גיוס שלא מולאו) מכ-13 אלף לכ-68 אלף.

"המגמה היא מגמה ברורה, המספרים גדלו בשיעורים דרמטיים", אמר. לדבריו, מרבית ההצטרפות לקבוצה זו נובעת מ"היעדר חוק, היעדר דיחוי, וככל הנראה הם מהציבור החרדי".

לגבי פילוח הנתונים, ציין תא"ל טייב כי צה"ל מסוגל לזהות בוודאות רק את אלו שהתייצבו ונמצאים במערכת.

לדבריו, "כ-49% מהמשתמטים וצווי 12 הם בוודאות מהבריכה. לגבי היתר אין זיהוי ודאי אך יש אינדיקציות על בסיס בדיקה האם האדם למד במוסד חרדי ושימוש בלוגיות נוספות שמאפשרים להעריך בסבירות גבוהה שהאדם בא מרקע חרדי".

"ההערכה של צה"ל היא שמתוך המחצית כ25%-30% הם ככל הנראה חרדים. כלומר בתמונה הכוללת קרוב ל80% מגיעים מהציבור החרדי".