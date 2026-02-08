אירוע חריג התרחש הערב (ראשון) ברחוב האדמו"ר מצאנז בבני ברק, כאשר גבר בן 45 נפל לתוך פיר של פח אשפה טמון בקרקע.

צוותי הצלה הגיעו לזירה ומצאו את הגבר בתוך הפיר, בעומק של כ-4 מטרים מתחת לפני הקרקע. החובשים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, שכלל חבישות וקיבועים הנדרשים לנפילות מגובה.

הפצוע פונה באמבולנס לבית החולים "מעייני הישועה" הסמוך כשמצבו מוגדר בינוני ויציב. נסיבות הנפילה לפיר נמצאות בבדיקה.

יו"ר 'הצלה' אושי שלומוביץ, יחד עם החובשים לייבי זעלמן ואליקים גרוס, סיפרו: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 45 הסובל מחבלת ראש לאחר שנפל לפיר של פח טמון בעומק כ-4 מטרים".

הם הוסיפו כי "יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים מעייני הישועה בעיר".