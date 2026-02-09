מהפכה בדיני התעבורה: החל מאתמול (ראשון) נכנסה לתוקף רפורמה רחבת היקף שמביאה לשינוי דרמטי בטיפול בעבירות תנועה קלות.

עד כה, כל נהג שביקש להישפט על דו"ח תנועה נכנס למסלול פלילי מלא בבתי המשפט לתעבורה, מה שיצר עומס בלתי נסבל ועיכובים של שנים.

לפי התקנות החדשות, עבירות קלות במיוחד, בהן הקנס הוא עד 500 ש"ח, לא ייחשבו עוד לעבירות פליליות, אלא יטופלו כהפרות תעבורה במסלול מנהלי ודיגיטלי.

מדובר ברפורמה שמטרתה העיקרית היא לצמצם את העומס בבתי המשפט לתעבורה, לאחר שמספר הדו"חות והבקשות להישפט יצרו אלפי תיקים ועיכובים ממושכים.

מעתה, נהגים שיקבלו דו"ח יוכלו לבחור: לשלם את הקנס ולהודות בעבירה, או להגיש ערר מקוון באמצעות אתר ייעודי של משרד המשפטים.

ההליך החדש יכלול דיון כתוב בלבד, ולעיתים - שיחה מקוונת בזום מול דיין. האפשרות להופיע פיזית בבית המשפט כמעט ונעלמה מהתהליך. בין העבירות הכלולות: אי חגירת חגורת בטיחות, נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, פליטת עשן חריגה, חניה אסורה - ועוד.

האכיפה תורחב ותתבצע לא רק על ידי המשטרה, אלא גם בידי רשויות מקומיות ורשות שדות התעופה. עבירות חמורות יותר, כגון מהירות מופרזת או שימוש לא חוקי בכלי מיקרומוביליטי, ימשיכו בשלב זה להישפט במסלול הפלילי הקיים.

הרפורמה צפויה להתרחב באוגוסט הקרוב, אז ייכנס לתוקף השלב השני: עבירות עם קנסות של עד 1,500 ש"ח וצבירה של עד 10 נקודות ייכללו גם הן במסלול המנהלי.

המהלך גם שם סוף לתופעה בה נהגים היו גוררים תיקים בבתי המשפט עד להתיישנות העבירה - מה שגרם לסגירת תיקים ללא בירור. עם כניסת השיפוט הדיגיטלי, תהליך הערעור יהיה מהיר, מרוכז ואפקטיבי.

למרות שמדובר בחוק שעבר בכנסת כבר לפני שנה וחצי, נדרשת עדיין חתימתה של שרת התחבורה מירי רגב על צו שיאפשר לעדכן את שיטת הניקוד במקביל לרפורמה. נכון לעכשיו, השרה טרם הודיעה כיצד תנהג בנושא.